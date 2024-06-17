台股ETF 買氣燒燙燙

台股ETF人氣持續居高不下，在加權指數持續創新高、台股ETF新兵掛牌、6月台股ETF配息大方吸引除息買盤進場等多方面因素推升下，上周再增加4.78萬人入市，總投資人數突破850.49萬人，為連續16周創新高。

根據集保戶股權分散統計最新資料顯示，截至6月14日，62檔台股ETF受益人最新一周增47,897人，達8,504,907人。

圖／經濟日報提供

上周台股ETF中受益人增加的有31檔，其中，大華優利高填息30及台新永續高息中小增加逾萬人，分別有1.28萬人和1萬人；群益台灣精選高息增加0.93萬人；復華台灣科技優息增加0.74萬人；富邦台50、國泰永續高股息和元大台灣高息低波也在0.4萬人以上。另外，台新臺灣IC設計在12日掛牌上市，投資人有9,207人。

從今年以來觀察，受益人淨增加最多的台股ETF前十名中，就有八檔是高息ETF，又以群益台灣精選高息淨增加36.42萬人最多；元大台灣價值高息和復華台灣科技優息也增加逾24萬人；國泰永續高股息則有13萬人；元大高股息、大華優利高填息30、群益半導體收益和凱基優選高股息30，增加人數都在3.5萬人之上；非高股息類為富邦旗下的富邦台50和富邦臺灣中小。

凱基優選高股息30將在明（19）日除息，配息金額大幅調高至0.72元，升幅約24.1%，帶動今年第2季配息持平於今年第1季，同為最高金額。