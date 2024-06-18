主動式ETF 明年初問世

隨著ETF市場近年來的蓬勃發展，「主動式ETF」成為關注重點，金管會證期局長張振山昨（17）日指出，目前有15家業者有意願，預估整體目標金額將達2,000億元以上，預計明年初可以看到商品出爐。

目前台灣的ETF均為被動式ETF，其選股方式是根據其追蹤的指數，而主動式ETF即部分追蹤指數或完全不追蹤，讓基金經理人有更多主動性去選股、創造更高收益，等於是現行台股主動式基金掛牌，現在美、韓、澳、歐很多國家都開始發行主動式ETF。

張振山指出，目前正在辦理主動式ETF的公聽會，該制度包括周邊的法規、投信投顧公會章程，最後到業者，將來還有系統化的規劃，最快今年底到明年初可看到章程。