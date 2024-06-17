主動式ETF商品最快年底問世 初估市場規模逾2000億

金管會研議開放主動式ETF，最快今年底將有商品正式問世。據金管會初步調查，除了15家投信外，亦有1至2家外商有興趣投入台灣主動式ETF市場，初估市場規模將達新台幣2000億元以上。

金管會主委彭金隆5月20日上任，今天首度接受媒體聯合專訪。投信業對於金管會研議開放主動式ETF抱有高度期待，彭金隆證實正緊鑼密鼓研議中，後續將蒐集各方意見。

金管會證期局長張振山指出，金管會2023年曾派員赴歐洲，蒐集各國作法，目前正積極趕工中，待架構定案後，將辦理公聽會；因除了法規面外，還牽涉業者後續系統調整，若政策拍板開放主動式ETF，預計今年底、明年初可看到商品問世。

張振山提到，美國目前有1250餘檔主動式ETF，資產管理規模（AUM）占ETF市場比重僅6.4%，韓國雖僅有166檔主動式ETF，但AUM占ETF市場比重高達3成，目前台灣被動式ETF比重很高，若將來開放主動式ETF，讓商品更多元化，對市場將有正面效果，但外界反應能否接受，亦必須審慎。

張振山透露，根據目前調查，國內68家投信業者中，有15家有意願推主動式ETF商品，另還有1、2家外商業者過往並未在台灣推出被動式ETF商品，但若主動式ETF產生，會有動力嘗試，初步估計台灣主動式ETF市場規模將逾2000億元。

在力拚金融市場發展上，外界亦關注彭金隆對純網路保險公司政策態度，彭金隆提到，過去首次開放申設時，申請家數較少，可能條件還沒有具足，不過保險局從來沒把話說死，對於新型態，金管會一直持開放態度，並非開一次就算了，「我們歡迎對市場有正面貢獻的產業增加，而非增加產業負擔的行業」。

彭金隆說，開放純網保的政策考量，其實並非從型態著手，考慮的點包括對未來市場是否能有引領作用，市場要創新，需要有人敢於實驗，金管會也要敢予支持，但業者必須證明有能力，對此他個人是持開放態度。

彭金隆表示，社會要朝創新發展，要學習容錯，若完全無法容錯、或究責氣氛大於容錯氛圍，創新很難有發展的著力點，金管會有專業、願意承擔這點風險，未來會透過仔細評估，在風險可控範圍內讓市場作嘗試。

他進一步說，不僅純網路保險公司政策，未來對金融科技創新亦會秉持此原則，「若一定要做到全無風險再開放，很難達到效果」，但他也強調將採安全與發展並進，安全仍是重要考量，確保安全性後，未來將更能放心推動產業發展。