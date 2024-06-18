ETF單日成交額 增26%

台股昨（17）日以小跌8點收市，不過市場散戶投資人仍熱烈追捧。根據CMoney統計，17日台股ETF成交值為215.84億元，不但較上周五（14日）成長26.9%，更高於今年以來日均值175.69億元約22.8%，顯見散戶投資人對台股後市看好、且積極參與6月ETF除息行情。

昨日共有七檔台股ETF成交金額在10億元之上，除元大台灣價值高息和元大台灣50外，其餘均為即將於18日起至24日除息的ETF。

七檔成交金額逾10億元的台股ETF，依照成交額分別為：復華台灣科技優息33億元、群益台灣精選高息22.97億元、大華優利高填息30達22.66億元、元大台灣價值高息20.89億元、台新永續高息中小19.11億元、元大台灣50為15.51億元、元大台灣高息低波13.4億元。

元大台灣高息低波17日成交金額創改季配以來新高，即將於19日除息1.5元，其中資本利得占比達62%、收益平準金占21%、股利所得17%。

元大台灣高息低波最新淨值58.91元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達26.43元，為高股息ETF最高，未來高機率進入資本利得高度配發期，也就是帳上已實現資本利得將持續配出。