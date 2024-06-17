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00713配息資本利得占比62% 法人：將進入資本利得高度配發期

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股上22,000點，唯一獲得市場資金連續32天加碼的ETF-「元大台灣高息低波（00713）」，17日公告6月19日除息確定每單位金額為1.5元，以17日收盤價59.25元換算，單季配息率為2.53%、年化配息率挑戰10%，其中資本利得占比達62%、收益平準金占21%、54C股利所得17%。

法人分析，基於00713帳上有充沛的資本利得，此次占比衝高顯示往後配息很可能持續高度配發該項目，除了維持穩定高息無虞，在低波動搭配節稅的雙重優勢下，更有利存股配置，除息前後買進機會值得關注。

元大投信17日公告，00713本季確定除息1.5元，將於6月19日除息，配息發放日則在7月15日。想參與配息的投資人，最晚在6月18日前買進並持有。

針對本次配息公告，法人分析至6月14日00713最新淨值58.93元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達26.45元，為高股息ETF最高，未來高機率進入資本利得高度配發期，也就是帳上已實現資本利得將持續配出，這在台股衝上22,000點，多數個股殖利率下滑的環境中，相對具備穩定配發高股息基礎。同時，資本利得占比高有稅務優勢，00713本次配息每張配發的54C股利所得為255元，換算補充保費課徵門檻為78張，對於積極累積張數的存股族十分有利。

法人並指出，00713指數編製除了篩選高股息，也會針對個股本益比進行評估，在台股持續創高過程中，已將持股朝相對穩健的傳產、權值股進行調鏊，除2023年含息報酬46.3%，近一季績效亦領先規模前五大高股息ETF，吸引市場資金無視台股行情變化，連續32個交易日加碼淨申購，合計申購金額達到92.13億元，推升規模來到746.73億元。

法人認為，面對台股大盤歷史新高，參與漲勢同時如何控制波動甚為重要。00713近三年報酬風險比（Sharpe Ratio）為全體台股主被動基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬，據此達成 2023、2024年Momingstar 晨星（台灣）最佳台灣股票基金獎二連霸，超越眾多主動基金並在高股息ETF中一枝獨秀。

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