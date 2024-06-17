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今年績效最強高息ETF...調高6月配息金額逾兩成 每股配0.72元

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
六月除息的台股ETF，統計至6/14。圖片資料來源／CMoney
六月除息的台股ETF，統計至6/14。圖片資料來源／CMoney

凱基優選高股息30（00915）17日公告6月實際配息金額，每單位配息金額從原先的0.58元大幅調高至0.72元，調升幅度約24.13%，帶動今年第2季配息金額持平於今年第1季，同為最高金額；單次配息率從原先的2.17%拉升至2.56%，以17日收盤價28.12元估算年化配息率有機會挑戰10%。

根據凱基投信官網揭露，00915本次收益分配組成，股利所得占比10%，已實現資本利得占比90%，推估帳上累積豐厚的已實現資本利得，是00915得以為投資人追求價差股息雙賺的關鍵。00915除息日訂於6月19日，參與除息最後買進日為6月18日，配息7月15日入帳。

本次配息是00915掛牌上市以來的第六次配息，總計00915成立以來配息金額累積來到3.13元，過去五次配息皆順利完成填息，最近一次配息僅花2天就完成填息，最近四季平均也在26天完成填息，是6月季配台股ETF中，填息天數最短的，展現出股價動能競爭力。

法人觀察，00915能次次精準填息，突出的股價動能功不可沒，績效表現就是最佳證明，統計00915今年以來累積漲幅達27.96%，不僅高居高股息ETF之冠，更是唯一贏過大盤漲幅26.20%的高股息ETF。好表現不是只有今年有，00915自2022年8月9日上市以來，不到兩年時間股價已經上漲86%，加上配發股息股價總報酬更是已經累積上漲107%，繳出翻倍成長。

凱基優選高股息30經理人施政廷指出，00915得以在今年以來台股的多頭氣焰中，繳出超越大盤的成績，主要歸功於追蹤指數的多因子設計，不僅止於以股息配發高低為主要選股條件，更重視持股品質、低波動等特性，因此在配發股息之餘還能夠同步參與成分股的成長契機，推動股價持續上漲幫投資人追求息利雙收。

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