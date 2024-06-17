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00940散戶下車法人卻大買因為相信「台灣價值」？ 專家：居然出現折價！
偶爾來講講台股好了...
在上週00940回到發行價的時候，引爆了一堆散戶下車，但新聞又爆說上週法人大買00940的情況。
這是因為法人開始相信台灣價值了嗎？
簡單來說就是ETF雖然是用一籃子股票組合而成，但是因為市場交易的情況，會出現比那些股票組合起來的價值，更貴（溢價）或是更便宜（折價）的情況。
觀察之前00940被散戶爆買的時候，可以看到它一直處在高度溢價的情況（我找不到當時的圖了，但確有此事）。
但是一回到發行價，散戶大量賣出的時候，現在00940居然出現了「折價0.49%」的情況。
所以法人其實可以做多00940，然後去做空00940編制股的操作。
這樣中間的0.49%就是無風險套利
散戶就別問了，這個操作我們不一定能簡單快速的做到。
總之，上週法人大量買入的原因，不確定是不是相信台灣價值，但是中間有套利空間這件事是確定的。
◎本文內容已獲 老墨的市場觀測站 Mofi Investment 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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