00936該賣嗎？網一面倒支持「溢價先賣」：修正再撿

台新永續高息中小（00936）將於18日除息，本次每單位配息金額從前次的0.16元進一步拉升至0.25元，配息金額再創新高，並無動用平準金配發，以14日收盤價19.63元計算，年化配息率高達15.3%。PTT網友討論「該賣嗎？」其他人則表示，「溢價當然是先賣，因為會修正」。

台新永續高息中小（00936）是唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，收益分配發放日皆為7月8日。

一名網友在PTT發文詢問「00936該賣嗎？」他當初因為看準00936配息0.25元而買進，後續套牢數天，只好「放著配」，近期股價又上漲，溢價近7%，他表示，「當初買00937b被套過，對於這種溢價股有點牴觸，現在該賣嗎？會不會像00937b一樣突然雪崩？」

其他人則留言「快賣，一次配好幾年」、「早晚回歸淨值，這時候當然賣」、「溢價當然是先賣，因為會修正」、「溢價先出」、「要先搞懂為何現在溢價這麼嚴重，因為初級市場關閉了，所以溢價無法收斂，等初級市場開放，溢價這麼高 初級市場不進去套利才有鬼，建議現在賣掉，等初級市場收斂後再進場，看看當初00941溢價10%如何跌下來的」。

還有人說「等大盤翻黑再賣」、「除息後加上初級市場開放，有機會看到ETF跌停嗎？」、「當然賣啊！想回撿等除息完跌回淨值再買回就好」、「溢價當然是賣啊，可以等溢價收斂之後再撿回來」、「如果是溢價當然賣，高息ETF這麼多檔」、「溢價溢爆就是賣爆啊」。