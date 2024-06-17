統一全新科技基金短打長抱皆稱冠 四大投資主軸曝光

掌握AI題材就掌握錢潮！全球股市長線投資主要核心仍在半導體，據晨星統計至今年5月底，統一全球新科技基金持股策略因與AI有高度關聯性，今年以來已大漲44.23%，為同類基金績效之冠，且短中長期的累積績效也都第一名，遙遙領先同類群組平均。展望下半年，在AI應用持續擴散下，看好CSP(雲端服務供應商)、電力公司、電網設備、AI PC等四大主軸。但目前全球科技類股漲多，不僅選股難度升高，波動也可能加劇，故可交給專業經理人靈活操作，並透過定期定額布局優質基金搭上長線的多頭列車。

統一投信表示，2024年股市兩大上漲驅動力來自Fed降息以及企業盈餘，兩者均尚未完全反應。首先，美國4月CPI減緩通膨再次升溫的疑慮，5月製造業PMI加劇萎縮，勞動市場逐漸降溫，6月起放慢量化緊縮貨幣政策(QT)的速度，均為Fed提供預防性降息的空間。

此外，在整體勞動市場穩健情況下，儘管美國超額儲蓄於3月用罄，但就業市場所帶動的薪資成長，可望維持消費支出具備彈性。估計至年底，美國實質經濟成長率仍高於美國長期均值1.8％，預期經濟將軟著陸。Fed雖尚未降息，但貨幣政策進入寬鬆週期，有望提升科技股評價空間，使科技股後市表現依舊可期。

而企業盈餘部分，S&P500今年第1季財報結果顯示高達80%之企業盈餘優於市場預期，FactSet已上修S&P500第2季EPS預估，上修幅度最大的產業包含：能源、通訊服務、金融與非必須消費；S&P Global預估至今年底前，各產業EPS年增率將逐季墊高。

統一投信表示，全球科技類股估值從2023年下半年開始回升到2019年後的上升趨勢，AI題材帶動半導體趨勢向上的週期可望延續至2025年，預計2025年仍維持雙位數成長，全球股市投資主要核心仍在半導體。整體來說，聚焦AI伺服器、散熱、ODM及資料中心等產業，尤其AI發展是吃電巨獸，電力電網的基礎建設相當關鍵；而AI應用下放到終端需求，各大科技巨頭搶推AI PC，相關概念股將是投資亮點。美國、台灣、日本及中國等相關受惠AI供應鏈都可望雨露均霑。