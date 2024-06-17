00933B…大公司為何都喜歡金融債？ 專家：違約風險較低、長期報酬及波動度穩定

跟著大戶、法人布局00933B！穩健又安心

首先，恭喜上週剛領完00933B的債息，00933B即將又要在20日除息了，以下是00933B本月的配息公告：

00933B本次配息資訊如下：

配息：0.072元 最後買進日：06月19日 除息日：113年06月20日 配息日：113年07月15日

日前孫太提及布局債券ETF（00933B）的優勢，穩定月配領息的感覺，給人一種安心感，關注債券ETF（00933B）已經一段時間了，最近同步將資訊彙整跟大家分享，那就是似乎有許多大戶、法人也十分看好00933B相同的成分族群，怎麼說呢？

我們透過觀察整理「台積電最新財報」可以發現，台積電所持有的公司債中，前10大皆為金融債，而這些金融債也有9檔是00933B成分債的發行公司！（分別為：美國銀行、摩根士丹利、摩根大通、富國銀行、花旗、高盛、三井住友銀行、匯豐以及巴克萊銀行）

此外，全球最大的主權基金-「挪威主權基金」，如果我們去查詢其基金官網資訊，可以發現其所持有的前7大公司債也全都是金融債，而這7大公司金融債也都是00933B成分債的發行公司！（前7大公司債為：美國銀行、摩根大通、瑞銀、富國銀行、摩根士丹利、高盛及花旗）

為什麼大公司和大戶都喜歡投資金融債？我想這跟「金融的產業特性」有關，首先00933B所鎖定的都是全球大型銀行所發行的金融債，且這些發行公司信評基本上落在AA-BBB級之間，平均信評有A級，因此「違約風險較低」。

其次，金融業大多為「各國管制的產業」（國內也是，並不是有錢就能開設銀行），因此相較於其他產業公司債來說，發行企業「更有管理性」，因此「違約風險較低」，而「長期報酬」及「波動度」也較為穩定。

國際組織金融穩定委員會（FSB）每年會公布全球系統重要性銀行（G-SIBs）名單，區分五組並適用不同的額外資本要求。在更嚴格的標準下，意味其財務體質更具韌性，而這也讓金融債如同類國債！

且2008年金融海嘯後，美國聯準會每年都會對銀行進行年度壓力測試，去年23家大型金融機構全數過關，代表銀行即便在嚴重衰退情境下，仍有能力持續放貸給家庭和企業，等於是拿到健康證明！

最後，目前00933B受益人數突破12萬，規模突破500億大關，在法人喜愛+流動性佳+月領息+違約率低+降息資本利得的狀態下，期待00933B後續能保持優異的表現。以上資訊提供給有需求的粉絲們參考！

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