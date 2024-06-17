00940倒楣在出生的時機點不對！ 達人「持續觀察」：破發被笑韭菜我也是之一

00940回到發行價10元，歷經2個多月的等待，恭喜IPO時就買的人終於解套。

00940還沒上市時就爭議很多，但憑藉著10元小資價，募集了超過1700億元，直接空降台股高股息ETF的第四大！

但倒楣的是出生的時機點不對，剛好是在股市高點，掛牌後00940隨即破發，最低來到9.26元，這些募集時就買的人還被笑稱是韭菜，而我...就是韭菜之一。

每個人有自己的投資策略，沒有對錯，我身邊會喊韭菜的人，很多都是在做短線殺進殺出的人。

個人認為，無論哪一檔台股ETF，產業型、科技型和高息型，終究會回來，只要是台股，長時間來看；我是沒在擔心，反而後悔的是，募集時就投入太多，導致後來在不斷破發時，沒有子彈分批加碼。

股市仍然不斷創新高，我還是會持續觀察00940，畢竟成立時間太短，很難看出它是檔什麼類型的ETF，跟其他ETF又該如何搭配。

7月即將公布配息，你還在車上嗎，還是已認賠出清，或是逢低加碼帳面翻紅站回10時之時已出清呢？

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