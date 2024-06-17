快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1星座「逆轉人生」 財富突飛猛進

疑酒後起衝突…釣蝦場爆口角 17歲少年持刀殺死陸軍士兵

中國第六代導演的墮落？：王小帥與胡波爭議事件

借貸投資買股票可行嗎？ 百張00878的存股哥：風險至上為原則「最重要的三件事」

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股。示意圖。圖／聯合報系資料照片

風險至上」一直是我使用槓桿信貸、質押）投資的最高指導原則，原因無他，我不想承受任何一點閃失，如果質押被斷頭那這十年來的努力都將化為烏有，投資是細水長流的事，沒必要為了一時衝動押上身家。

如果你已經在使用槓桿，或是正在考慮要不要使用槓桿，可以評估一下我認為最重要的三件事，或許可以幫你不要暴露於過大風險中。

顧本業

本業薪資是你最穩定的收入來源，也是投資的根本，如果你近期考慮換工作或是目前工作不穩定，那我強烈建議不要槓桿，質押倒是還好，信貸就千萬不要。

因為信貸每個月必須繳本利和，你每個月就是那一筆錢在那邊，而且一卡就是七年，如果你沒有穩定的收入，那這筆本利和將會是你一個很大的壓力來源。

本金

這裡說的本金是指你的總市值，市場永遠都在，慢慢來真的比較快，你有足夠的本金才能在安全範圍內發揮槓桿的最大威力。負債不要佔總市值超過30%，這是我不會妥協的原則。

如果你的本金太小，以債限30%為前提，槓桿下去的威力根本不大，本金30萬梭哈借6成也只有18萬維持率166%，我本金200萬拿其中100萬來押，借4成就有40萬維持率250%，哪個威力大、哪個風險小，一目了然。

穩定槓桿

我也很不建議一次就押好押滿的槓桿模式，每個人對負債的抗壓力都不盡相同，現在多頭還好，萬一遇到空頭，你能保證心態上可以跟現在一樣游刃有餘嗎？因此從小金額開始借再逐步放大，是我認為比較穩健的方法。

債限30%是我認為可承擔負債的最高上限，但很多人完全不去管背後的風險，一次就槓到滿，甚至負債佔總值超過50%的也有，你無法預料空頭來臨時會發生什麼事，穩定槓桿、降低債限才是上上策。

我還是一再強調，在風險與報酬中取得平衡，才能將槓桿的威力發揮的淋漓盡致，為了追求更多的股息、更高的獲利%數，毫無保留的去開槓桿，不是一個太聰明的做法。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

信貸 本金 槓桿 薪資 風險

延伸閱讀

現在買鴻海（2317）風險遠低廣達、緯創！ 他推算：280元等同於909塊的台積電

鴻海（2317）股價的「三個突破點」！ 資深股東：200元是關鍵過了才算進入主升段

月存2萬ETF太慢 他推「抓飆股」速賺1000萬！全場搖頭：這是賭博

00936大幅溢價超過6％…追高買進「一定會賠錢」！ 不敗教主：除息後股價往淨值靠

相關新聞

借貸投資買股票可行嗎？ 百張00878的存股哥：風險至上為原則「最重要的三件事」

已經在使用槓桿，或是正在考慮要不要使用槓桿，可以評估一下我認為最重要的三件事，或許可以幫你不要暴露於過大風險中。

美長天期投等債ETF 夯

市場預期聯準會（Fed）在9月降息機率已升高至70%，投信法人認為，長天期債券存續期間長，對利率敏感度更高，未來若市場利...

月存2萬ETF太慢 他推「抓飆股」速賺1000萬！全場搖頭：這是賭博

許多小資族每月會定期定額買ETF，來穩定增加薪水外的被動收入。不過，就有網友認為這樣的投資效果太慢，「每個月存2萬元ETF，如果只這樣做，那你人生就輸了」，並分享以「飆股」快速致富的方式，卻遭眾人打臉「乾脆去賭博」。

00936大幅溢價超過6％…追高買進「一定會賠錢」！ 不敗教主：除息後股價往淨值靠

00936大幅溢價超過6%，可以看出來是快要除息了，而且因為沒有平準金機制，限制申購反而造成大幅溢價！

低碳市值ETF 三金控入列 引發投資人關注

台股指數持續創新高、ETF投資當道，加上ESG成為普世價值，低碳市值型ETF正夯，其中人氣低碳市值型ETF包括00923...

00929、00878、0056、00919…同時買進誰表現好！ 達人比較：報酬與含息績效「它」雙贏

00929成立滿一年，與0056、00878、00919幾檔千億等級ETF 比較，誰是不含息績效霸主？誰又是含息績效狀元？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。