借貸投資買股票可行嗎？ 百張00878的存股哥：風險至上為原則「最重要的三件事」

「風險至上」一直是我使用槓桿（信貸、質押）投資的最高指導原則，原因無他，我不想承受任何一點閃失，如果質押被斷頭那這十年來的努力都將化為烏有，投資是細水長流的事，沒必要為了一時衝動押上身家。

如果你已經在使用槓桿，或是正在考慮要不要使用槓桿，可以評估一下我認為最重要的三件事，或許可以幫你不要暴露於過大風險中。

顧本業

本業薪資是你最穩定的收入來源，也是投資的根本，如果你近期考慮換工作或是目前工作不穩定，那我強烈建議不要槓桿，質押倒是還好，信貸就千萬不要。

因為信貸每個月必須繳本利和，你每個月就是那一筆錢在那邊，而且一卡就是七年，如果你沒有穩定的收入，那這筆本利和將會是你一個很大的壓力來源。

存本金

這裡說的本金是指你的總市值，市場永遠都在，慢慢來真的比較快，你有足夠的本金才能在安全範圍內發揮槓桿的最大威力。負債不要佔總市值超過30%，這是我不會妥協的原則。

如果你的本金太小，以債限30%為前提，槓桿下去的威力根本不大，本金30萬梭哈借6成也只有18萬維持率166%，我本金200萬拿其中100萬來押，借4成就有40萬維持率250%，哪個威力大、哪個風險小，一目了然。

穩定槓桿

我也很不建議一次就押好押滿的槓桿模式，每個人對負債的抗壓力都不盡相同，現在多頭還好，萬一遇到空頭，你能保證心態上可以跟現在一樣游刃有餘嗎？因此從小金額開始借再逐步放大，是我認為比較穩健的方法。

債限30%是我認為可承擔負債的最高上限，但很多人完全不去管背後的風險，一次就槓到滿，甚至負債佔總值超過50%的也有，你無法預料空頭來臨時會發生什麼事，穩定槓桿、降低債限才是上上策。

我還是一再強調，在風險與報酬中取得平衡，才能將槓桿的威力發揮的淋漓盡致，為了追求更多的股息、更高的獲利%數，毫無保留的去開槓桿，不是一個太聰明的做法。

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