美長天期投等債ETF 夯

市場預期聯準會（Fed）在9月降息機率已升高至70%，投信法人認為，長天期債券存續期間長，對利率敏感度更高，未來若市場利率走低，相對短天期債券具資本利得的價差優勢，而美國債券受惠Fed降息程度又最為顯著，建議優先布局美國長天期投資級債券ETF。

美國5月消費者物價指數（CPI）與4月相比持平，年增率為3.3%，分別低於經濟學家預估的月增率0.1%和年增率3.4%，核心CPI月增和年增率也同樣低於市場預期，增強市場對Fed降息預期。

據聯邦資金期貨顯示，市場預期Fed在9月降息的機率已升高至70%，一旦Fed展開降息，將為債市迎來大多頭行情，吸引台灣投資人紛紛卡位債市。據美國財政部公布外國持有美債金額，台灣高達2,590億美元，高居美國第11大債主，可見債市對於國人的吸引力之高。

各大投資機構預期美債殖利率及Fed降息進度

台新美A公司債20+ETF（00942B）經理人黃鈺民表示，美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，A級債券又優於BBB級債券，因為BBB級債券違約風險相對A級債券高，若被降評成非投資等級債，債券會被強迫拋售，導致價格大跌，而A級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置，折價幅度約高達二成，現在正是債券相對便宜的絕佳時機。台新美A公司債20+預計18日除息，本次每單位配息金額為0.1元，以14日收盤價15.78元計算，年化配息率高達7.6%，最後買進日為17日，投資人可把握機會。

元大AAA至A公司債ETF研究團隊表示，雖然Fed點陣圖2024年中位數顯示預期降息1碼，但更多數官員其實是支持降息2碼，可解讀為整體立場支持2024年「至少降息1碼」，未來不論是Fed官員正式將啟動降息列為選項，或通膨增速、經濟數據降溫，都有利於市場預期引導美債殖利率可能進一步走低，投資級公司債將有表現空間。

A級公司債違約風險僅次於被視為零風險的美國公債，於投資等級債中為風險最低標的，未來若景氣放緩影響擴大，低評等的非投資等級債將率先受到衝擊，而A級以上投等債防禦力最高。