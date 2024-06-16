月存2萬ETF太慢 他推「抓飆股」速賺1000萬！全場搖頭：這是賭博

許多小資族每月會定期定額買ETF，來穩定增加薪水外的被動收入。不過，就有網友認為這樣的投資效果太慢，「每個月存2萬元ETF，如果只這樣做，那你人生就輸了」，並分享以「飆股」快速致富的方式，卻遭眾人打臉「乾脆去賭博」。

原PO在PTT發文表示，他的年薪不算高，大約60萬元，因此希望能透過投資，賺進更多收入。原PO指出，他玩股票多年雖然一直輸，但也發現「如果可以抓到一次飆股，輸的就能全部贏回來，還能倒賺」，建議眾人可以存一筆本金後，以飆股將錢滾到1000萬元。

原PO建議，可以先每個月存2萬元ETF，存個3年賣掉後，包括股息和價差就有100萬元，接著再將這筆錢拿去「抓飆股」，抓到一次300%的飆股，等於變成300萬，將部分錢存高股息保底，部分繼續投入飆股，「就算是低薪，也有機會滾到1000萬，但只存ETF，一輩子都看不到1000萬這個數字」。

文章引起熱議，不少網友認為原PO的心態是在賭博，風險極高，「抓錯一次歸零謝謝」、「這個叫賭博」、「選錯股反而前幾年存的全部都賠下去了」、「有沒有想過一次賠光」、「飆股哪這麼好抓，你乾脆說去賭博算了」。

也有人指出，存ETF適合小資族保守投資，「台股ETF已經是老天爺的恩惠了，長期放超穩」、「慢慢存ETF到1000萬沒那麼難」、「25歲起每個月2萬定期定額大盤，50歲以前就有1千萬了，不會一輩子看不到啦」、「通常執著飆股的結局都是越賭越窮，等到65歲退休時一場空，結果隔壁定存ETF的人準備享清福」、「急於短線獲利，你要面對更大風險」。