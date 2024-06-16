低碳市值ETF 三金控入列 引發投資人關注

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
台股指數持續創新高、ETF投資當道，加上ESG成為普世價值，低碳市值型ETF正夯。(路透）
台股指數持續創新高、ETF投資當道，加上ESG成為普世價值，低碳市值型ETF正夯。(路透）

台股指數持續創新高、ETF投資當道，加上ESG成為普世價值，低碳市值型ETF正夯，其中人氣低碳市值型ETF包括00923（群益台ESG低碳50）、00692（富邦公司治理）與00850（元大台灣ESG永續）成分股，中信金（2891）、富邦金（2881）及國泰金（2882）三檔金控紛紛入列，引發投資人關注。

中信金、富邦金及國泰金成為多檔正夯的低碳市值型ETF首選金控股，根據投信投顧公會ESG永續發展轉型專區，其中與ESG主題連結的台股ETF中，中信金、富邦金及國泰金都列在人氣低碳市值型ETF持股中，00923、00692與00850等前15大持股中都看到蹤影，00888（永豐台灣ESG）也納入國泰金。

人氣ESG ETF成分股的金融股 圖／經濟日報提供
人氣ESG ETF成分股的金融股 圖／經濟日報提供

另外，00692前15大持股中還有兆豐金；00850另外擁抱玉山金、兆豐金及元大金。兆豐金、玉山金、國泰金、元大金、中信金都是金管會出面發起的永續先行者聯盟成員。

金控高層指出，外資相當看重金融業ESG發展，金融業協助企業發展ESG，一方面可以獲得新的綠能放款業務，同時也能引進ESG相關金融產品，例如企業綠色貸款、綠色債券等，進一步拓展業務規劃，與客戶雙贏。

投資人也相當關注金控綠能發展，主要就是與低碳市值型ETF表現有關。日前中信金股東會上，小股東就關注中信金綠能投融資進度。

中信金總經理陳佳文指出，中信銀與台灣人壽相當重視綠能投融資，目前是台灣最積極參與離岸風電的金融機構，目前離岸風電融資總量已達到4,000多億元以上，銀行的綠色融資達1,600多億元，台灣人壽綠色投融資金額達321億元。

此外，國泰世華銀也強調，為落實綠色與永續相關理念，打造永續式主題授信，包括低碳、基礎建設、水資源等多樣化項目，藉此推動中小企業與海內外各級企業客戶實踐轉型，綠色貸款相關承作金額已逾千億。

ESG 中信金 國泰金

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