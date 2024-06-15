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00929、00878、0056、00919…同時買進誰表現好！ 達人比較：報酬與含息績效「它」雙贏

聯合新聞網／ 股市小黑
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

00929成立滿一年，與0056、00878、00919幾檔千億等級ETF 比較，誰是不含息績效霸主？誰又是含息績效狀元？

高息ETF為近幾年很熱門的投資商品，去年復華投信於（2023年）6月推出台灣第一檔月配息的ETF，每月配息曾被不少專家批評是左手換右手，績效不太可能比之前的高息ETF好，本文就來整理幾檔規模超過千億的高息ETF，比較一下同一筆資金於00929成立時投入，若去買其他高息ETF，不含息或含息績效孰優孰劣，一切讓數字說話。

00929

不含息績效（霸主）

00929於2023年6月1日成立，6月9日掛牌上市，迄今2024年6月9日已滿一年，因為適逢端午連假，因此以6月7日收盤價20.57元計算，不含息部分約+37.1%。

配息殖利率

過去一年配息1.45元，若以15元申購價計算，殖利率約9.66%，若以最近一個月配息計算年化報酬率約16.2%。

含息報酬（狀元）

含息報酬約46.8%

計算式：（20.57+1.45-15

0056

不含息績效

0056於2023年6月8日收在31.24元（此處以00929上市前一日收盤價計算），到2024年6月7日收盤價40.01元計算，不含息績效部分約+28%。

配息殖利率（過去一年最高）

過去一年配息3.69元（1+1.2+0.70.79），若以31.24計算，殖利率約11.8%（註：0056原本年配，在2023年第三季改為季配息，所以該季配發金額算是過去三季累積，若以最近兩季配發0.7-0.79元推算一年約配發2.8-3元，殖利率約8.96-9.6%）

含息績效（探花）

0056含息報酬約39.8%

計算式：（40.01+3.69-31.24）÷31.24

00878

不含息績效

00878於2023年6月8日收在18.7元（此處以00929上市前一日收盤價計算），到2024年6月7日收盤價23.01元計算，不含息績效部分約+23%。

配息殖利率

00878過去一年配息1.61元（0.35+0.35+0.4+0.51），若以18.7元計算，殖利率約8.6%

含息績效（第四名）

00878含息報酬約31.65%

計算式：（23.01+1.61-23.01）÷18.7

00919

不含息報酬

00919於2023年6月8日收在19.57元（此處以00929上市前一日收盤價計算），到2024年6月7日收盤價26.13元計算，價差部分約+33.5%。

配息殖利率

00919過去一年配息2.29元（0.54+0.54+0.55+0.66），若以19.57元計算，殖利率約11.7%

含息績效（榜眼）

00919含息報酬約45.22%

計算式：（26.13+2.29-19.57）÷19.57

警語：文章內容不是對任何證券作買賣邀約，這只是創作者分享自己的交易邏輯與觀察心得，並非給讀者任何投資建議，股票投資有賺有賠，請務必獨立思考自行決定，文中內容之舉例只是為了讓讀者能清楚了解創作者的思維，請勿以此文章做為買賣依據。

◎本文內容已獲 股市小黑 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

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