00878股息再投入買00929、0056、金塊！ 存股哥：升級8千元牛排…下月再領4萬多
00878股息再投入！看看我這個月打算買什麼？本月我領00878股息$51,500、00929股息$5,800，共$57,300。
目前股息已買入850股00929約$17,000，下禮拜預計買入520股0056約$22,000，以及1錢小金塊9千多元，就算$10,000，預計要去吃$5,000的牛排，還剩下$3,300零用錢可以花。
股息就是如此的好用，讓你花錢不再手軟，也不會心疼，想怎麼花就怎麼花，不然乾脆升級去吃$8,000的牛排好了，反正股息現金流源源不絕，下個月又有4萬多可以領。
至於佈局929跟56的理由，主要是2.5.11這三個月算是我的小月，股息只有2萬多不到3萬，希望可以拉高929跟56的張數，讓我這三個月的股息也能穩定3萬以上。
目前我的股票總市值765萬，距離800萬也只剩下35萬，今年很有機會達成，等到790萬時我應該就會再槓10萬直接衝破800萬。
保守的存股加上積極的槓桿，看似完全不搭嘎的兩種方式，配在一起卻意外合拍，相輔相成、互補長短，動中有靜又能借力用力，只要風險控制得宜，威力實在驚人。
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