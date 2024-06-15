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央行評ETF熱潮：國人投資著重高配息卻忽略價格風險

中央社／ 台北15日電
台股頻頻創高，帶動ETF熱潮，中央銀行總裁楊金龍一度以「羊群效應」示警。(本報系資料庫)
台股頻頻創高，帶動ETF熱潮，中央銀行總裁楊金龍一度以「羊群效應」示警。(本報系資料庫)

台股頻頻創高，帶動ETF熱潮，中央銀行總裁楊金龍一度以「羊群效應」示警。央行最新報告指出，國人投資高股息ETF大多僅著重高配息，卻忽略價格風險，民眾勿一窩蜂盲從進出股市，以免虧損。

中央銀行理監事會後參考資料彙整時事議題，並探討ETF熱潮對台股的影響。報告指出，近期ETF募資熱潮，促使投信法人及散戶資金積極投入台股，推升台股今年3月漲幅領先國際股市。

央行表示，今年3月市場對美國聯準會（Fed）降息抱持期待，多數國家股市上漲，其中德國、英國分別上漲4.6%及4.2%，美國費城半導體指數也受人工智慧（AI）題材的激勵，股價上揚3.8%。

台股除了隨國際股市走升、外資買超，國內又有兩檔重量級ETF（00939、00940）上市建倉，投信大幅買超新台幣2020億元，加上散戶蜂擁追捧，資金大量湧入，推升台股3月漲幅達7.0%，居主要股市之冠。

央行認為，近年ETF廣受投資人喜好，但對金融市場帶來系統性風險、助漲助跌風險、集中度風險、折溢價風險，以及追蹤誤差風險，恐造成市場波動加劇。

央行特別說明，系統性風險是因ETF採行「一籃子交易」模式，導致股票彼此間的交易價量行為越來越相似，以致風險分散效果降低，恐增加金融市場的系統性風險。

國內ETF規模成長快速，央行提醒，目前國內ETF在台股占比雖不高，不過規模及參與投資者快速增長，未來對股市影響力勢將提高，主管機關應密切關注ETF發展與變化，留意對台股可能產生助漲助跌的風險。

央行強調，國人投資高股息ETF大多僅著重在高配息，卻忽略價格風險，政府宜加強宣導投資理財知識，提醒民眾勿一窩蜂盲從進出股市，以免蒙受虧損。

ETF 台股 央行

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