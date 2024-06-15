00687B、00679B…規模最大的兩檔美債ETF怎選？ 專家：近1、3個月它上彈幅度皆勝出
Fed利率連七凍...降息倒數計時！怎麼投資？
聯準會6月利率決議維持不變，公布新的利率點陣圖，上修中性利率；結果：今年降息1碼、明年降息4碼，也就是說降息可能真的越來越近了！
隨著降息倒數計時，市場通常會提前反應，所以近期投資人可以關注長天期美債，鎖定賺取價差的機會。
知美幫大家整理規模最大的兩檔美債ETF：00679B、00687B都出現反彈；主要是因為這兩檔ETF都是鎖定20年美債，也就是所謂的長天期美債，對利率更加敏感，降息時價差機會更大。
從報酬績效分析
近一個月
元大00679B 漲2.50%
國泰00687B 漲2.57%（勝）
近三個月
元大00679B 漲0.33%
國泰00687B 漲0.79%（勝）
知美發現，就殖利率下滑，債券上彈的幅度與力度，都是國泰00687B表現較佳。
此外00687B即將在下周6/20除息，配出0.34元，年化殖利率約4.5%，就美國公債來說，是非常不錯的息率，建議可以先領息，等待降息後的資本利得機會！
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