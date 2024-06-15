00878以前買了被笑是「北七北」！ 小師傅擁520張：一年股息100萬找不到賣的理由

記得以前我買878都被朋友同事笑北七北，但它這次6月13號又發了25萬錢錢給我，一點也不北七北，而且還越發越多，現在我已經很久沒有去看我的本業收入的戶頭了，薪資帳戶裡的錢早已經沒什麼存在感了。

目前，三個員工（00878、00919、00929）總共已經配發了將近100萬的股息。這100萬是我必須每天花將近14個小時的勞力才有可能獲得的收入。現在的我根本完全不會想賣掉會持續配息的股票。

我現在持有00878的520張股票，均價在18.26元。如果我全部賣掉，再接回來的機會有多大？它一年可以給我帶來100萬的股息，我實在想不到賣掉它的理由。

帳面上的價差，我也可以用質押大法再活化出來，不需要用的時候就讓維持率一直在慢慢上升，這就是我所說的取之不盡、用之不竭，因為你會感覺質押庫裡的錢永遠用不完，把它當成穩定的提款機。 為什麼呢？因為好的股票以長期來說都是上漲的吧？這代表我的股票市值一直在成長，也代表我可以借出更多的錢。當我領到股息後，又會拿回去還款，維持率又會增加。股票上漲加上股息拿回去還款，再加上本業收入持續買股，再把股票放入質押庫裡。裡面的質押庫的錢真的很難用完。

通常質押過運用操作好的人都會說，為什麼我沒有早點發現這個東西呀？金融工具有很多種，質押大概是我認為讓我最安心的工具。用你有信心的股票去借跟房貸差不多一樣的利率去套利，我覺得質押幾成那些都還好，選的標比較重要。你壓三成，結果標都是飆股型的個股，跌下去你也是死。

投資要抱得住才有用

進口袋才是自己的錢

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