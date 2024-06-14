00878、00713、00919、00915、00918…每月加薪2萬！除00929外七檔能這樣組

每月加薪20,000元，月月配可以怎麼組合！

大家好我是小弱肌，自己組月月配如果想要月領息2萬元，需要花多少錢呢？這篇就讓小弱肌來幫你算算看喔

這篇我們會回從已經開始實際配息且標榜高息的ETF來搭配，00940及00939尚未開始配息這次就沒有列入囉！

殖利率計算方式以近一年計算，如未滿一年則以平均計算。

上面圖片這八檔都是已經開始有配息紀錄且規模在百億以上的ETF，自組月月配的優點因為各ETF選股邏輯的不同比較可以分散風險，自行搭配時也可以觀察ETF的選股邏輯及成分股是否符合你的需求，高股息ETF是否能穩定的配息及填息是最重要的喔！

這裡提醒大家本篇文章的試算都是使用過去資料來做計算不代表未來，因此自行在搭配時還是要仔細的評估做好風險管理。

高股息ETF月領2萬元分別需要投資多少本金？

1、4、7、10月配息

00919需花費86.19萬 00713需花費139.4萬 00918需花費81.89萬 00915需花費96.12萬

3、6、9、12月配息

00878需花費111.5萬 00900需花費121.14萬

2、5、8、11月配息

0056需花費114.7萬

按照表格我們分別挑選自己要的月月配組合就可以囉！舉例來說想要00919+00878+0056的月月配組合所需要的金額為86.19萬+111.5萬+114.7萬=312.39萬。

按照5/03股價與近四季平均股利進行計算，未配滿四季則以近期平均配息*配息次數計算。

隨著高股息ETF規模不斷的成長及受到民眾青睞，相信陸續還會有更多季配息及月配息ETF的出現，這時候挑選時就要特別注意幾件事!

ETF規模 填息的紀錄 穩定的配息 選股的邏輯

這次文章的計算方式都是以過去一年配息相加平均後做計算，如不滿一年則以過去配發次數平均後計算。

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