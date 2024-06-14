9字輩中…00946率先站回發行價有何優勢？ 專家：站在外資巨人的肩膀上

率先站上發行價的00946有何優勢？

群益科技高息成長-00946是近期發行的高股息ETF中率先站穩發行價的ETF，為什麼呢？

AI趨勢加持下，台股頻創新高，台灣在半導體方面更擁有完整的上、中、下游產業鏈，也是當前各國高速發展AI下的重要技術合作與供應夥伴，故科技股既是台灣所有產業中獲利與成長性相對強勢的產業，在股利發放金額上也相對大方，科技股今年料進入EPS加速成長期，後市表現可期。

孫太認為近期最為發酵的議題就是AI趨勢，相關概念股也受惠於AI行情，台股也跟著往上邁進！

00946是台股第一檔將「外資持股佔比」納入選股邏輯策略的ETF，而觀察過去高外資持股佔比的報酬率也往往比低外資佔比的個股表現良好！因此00946就是站在外資巨人的肩膀上，布局外資長線看好的科技高息股，期許讓ETF的表現更優異。

仔細觀察00946的選股策略：

選股池為台灣上市櫃電子股市值前250大（池子夠廣）+3篩選因子

高外資認同-排除外資持股佔比最差20%，持股佔比由高至低優先納入 高獲利成長-高獲利成長率+高毛利率+EPS>0 精選高息-承襲00919精選高息+董事會確定股利+排除已除息、或尚未公布標的

最後精選出50檔成分股，綜合考量了股利率+市值+流動性加權！期許投資00946可以創造出「高報酬率」+「高股利率」兩者兼顧的狀態。以近期剛上市推出的高股息ETF表現來看，00946近期表現確實值得期待！

最近有粉絲提問00946跟00919差異？

孫太認為00946本身主打科技高息台股，兼顧成長性，適合看好科技產業發展的投資人，並採取每月配息，而00919的特點則在於兼顧全產業追求高股息，採取每季配息，適合追求現金流的投資人。

在AI行情的帶動下，00946的表現值得關注，觀察00946前十大成分股可以發現：聯發科、聯電、聯詠、中美晶、世界、至上、新普、漢唐、可成、瑞儀，不但外資持股佔比高且產業配置也大多以半導體為主。

00946從上市後表現相對穩健，也率先站回了發行價10元，此外近期受益人數也增加上萬人，代表很多投資人都對其有所期待，目前00946預計8月開始配息，以上資訊提供給有需求的投資人參考~

圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。

警語: 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。過去績效不代表未來收益之保證，亦不代表本基金淨值走勢及績效。

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