台股扣除台積電（2330）也上漲超過14％！ 達人：若績效輸這數字不如買市值型ETF

台積電 加權指數 被動投資

今年以來，台灣加權指數共上漲約24.5％，站上2萬2,000點大關，其中有不少漲幅來自於台積電近期火燙的股價表現。

然而扣除台積電之後的台灣加權指數，今年至今也上漲了超過14％，這個數字其實值得思考。

你可以不用擔心錯過主要權值股（例如台積電）的個股表現，只要台灣的主要產業都還處在好的賽道上，並且相關企業都有掌握高階技術，並處於關鍵產業鏈當中的有利地位，那投

資指數型ETF，透過「被動投資」策略確實是參與台灣成長的好選項，並且可以適度分散個股風險，降低部位波動，投資人也比較抱得住。

二、如果你選擇「主動投資」

也就是自己選股，那目標自然是希望超越大盤，但如果你今年績效不僅落後加權指數，甚至還輸給剔除台積電之後的加權指數漲幅，那真的就該認真思考自己是否適合主動選股投資？

這不是要說喪氣話，實際上在投資道路上，理解自己適合的位置與賽道也是同等重要的，「邏輯投資」希望投資朋友理解一個事實，當你選擇主動投資時，那就注定是一條艱辛的道路。

你可能不會認同這個結論，因為你在網路上看到的，一定都是風光無限的那一面，彷彿只要做好投資，遵守紀律跟認真選股，就能年收千萬，日入斗金，但你應該也明白一個道理，就是有誰會喜歡大聲張揚自己虧錢甚至輸到傾家蕩產呢？因此你在網路上看到的，其實是投資世界當中的「少數派」，而每年績效不穩定，或是長期表現不如大盤的投資人，其實才是「沉默的多數」。

如果你已經參與市場多年，我想投資這條路到底好不好走，成績如何，你自己應該心知肚明。

我在探討房地產市場時會說「打不贏就加入」，投資朋友都很認同，那為什麼投資股票，認為自己打不贏指數就加入「被動投資」的行列，卻會被認為是次等的選擇呢？其實這都是典型的迷思。

要知道投資是一輩子的活動，我喜歡用「大海捕魚」來形容投資這件事情，如果你打算一輩子捕魚，你喜歡悠閒的釣魚，但我給你一艘遠洋漁船，讓你到遙遠的外海捕撈深海魚，你真的做得來嗎？找到適合自己的投資方式，是每位投資人都該思考的基本功課。

當然你可能不服輸，還是想在主動投資的領域繼續打拼，那就真的要認真學習，最簡單的方式就是買書，其次是找到自己認同的投資人積極向他學習，你可以參與相關講座，或是訂閱他的知識服務，另外你應該要廣泛涉獵更多領域的知識，例如產業、總體經濟等，並且建議多聽法說會，多了解管理層怎麼思考市場，以及怎麼經營一家企業。當然，最重要的是一定要時時檢討自己的投資決策，不要得過且過，讓興奮跟悲觀的情緒帶領你做投資，那注定會很難走得長遠。

不小心又語重心長寫了一大堆，可能很多人看不完，但昨天跟 摩股史塔克（Moore Stock） 聊到「大學生似乎更喜歡賺快錢」這個話題一時有感。如果你是大學生或社會新鮮人，但願意多學習，上面文章內容你可以當作我的失敗血淚經驗，多讀幾遍，或許可以幫你少走一點冤枉路以及少繳一點學費。共勉之。

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