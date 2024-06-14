Fed 利率連七凍 長天期債券ETF買氣旺

美國最新公布的5月消費者物價指數（CPI）年增3.3%，低於市場預期與前值3.4%，通膨壓力放緩，隨後逢上半年最後一次 FOMC 會議，聯準會如市場預期維持利率不變，連續第七次維持利率在5.25%~5.5%區間，根據利率點陣圖顯示，今年降息預期調整至1碼，意味著聯準會採取緩步降息的可能性高。在通膨降溫取得進展、下半年可望啟動降息下，長天期債券 ETF 買氣依舊不減。

統計今年來規模增加金額超過100億元的債券 ETF 共有11檔，清一色為長天期債 ETF，增加最多的為00937B群益ESG 投等債20+，截至13日止，今年來規模增加近1,387億元，也是唯一一檔今年規模增逾千億元的債券 ETF；從受益人數來看，00937B今年來增加逾17.5萬人，也是債券 ETF 中，唯一人數增逾10萬人的產品，人氣最旺。

規模增加第二與第三大的則為00687B國泰20年美債和00679B元大美債20年，分別增加近791億元和684億元。

財富管理專家表示，分析00937B上市以來之所以受到投資人青睞的原因，在於其成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG 資優企業所發行之長天期 BBB 級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，有助投資人打造穩健收益來源，且長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下，亦有資本利得空間可期，故市場關注度高。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，聯準會對於基準利率按兵不動，升息可能性亦低，但投資級債仍維持相對高的殖利率水準，與此同時，信用利差則處於波段低位，意味著信用風險甚低，依舊具備投資吸引力，加上考量國際地緣政治時有紛擾，市場對於穩健型資產配置需求仍高，結合 ESG 概念的長天期BBB級債因收益水準較一般投資級債突出，可說是債信品質與收益優勢兼具，長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期，佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。