買0050倒不如直接投資台積電（2330）？ 專家不認為：如果它沒這麼好了要找誰取代

買0050？還是直接買台積電？

台積電破900了，又更多人再次討論「買0050？倒不如直接買台積電！」

真的是這樣嗎？我來分享我的想法：

我當初就是懶得選股，所以才買0050（或006208）。但台積電跟0050什麼關係呢？0050是選台灣股市市值前50大的股票，台積電當然是成分股之一，而且比重一直隨著股價上漲而增加。從一開始佔比不到20%，現在已經是53%了。既然比重這麼大，而且最近台積電漲得比大盤多，乾脆直接買台積電就好了？

但我們再多想一下，台積電佔比很高是因為它現在股價也高，改天台積電股價表現沒那麼好了，也會自動被降低權重，而補上更好的股票。 如果我今天因為台積電漲比較多而決定只買台積電。之後我就必須要密切注意台積電的獲利狀況，還要自己判斷他是否漲太多該停利？如果他沒那麼好了，我該找哪擋股票來取代？

光這樣想...我就卻步了，因為這投資方法對我來說太麻煩了。

我還有自己的工作要照顧，光想要自己看財報，追新聞，研究台積電本業還有競爭者...重點是！要看懂高科技的技術之前，我不知道如何找到正確的資料，找到之後要多久才看完？多久才看得懂？看懂之後，還要繼續追新消息喔！

投資最討厭的就是，要能踏出去第一步太難了，想到那麼多複雜的事，那就算了吧！ 所以...放手讓指數去選股，0050今年到現在報酬率大約31%，如果是無腦投資，我覺得這樣超好了！

我知道錢錢很誘人，能多賺，誰想要少賺？誘惑很多，但最終要拉回來看看自己的狀況。

投資就是量力而為，這個「力」包含：「選股」能力，有多少「時間」可以研究，還有，你有多少承受「風險」的能力。

我們已經在房車上，但看到旁邊跑車後來居上超車，就想換車了。但你的「裝備」足夠嗎？（剛剛提到的那些能力），如果還不夠，就去努力增加自己的能力，或者繼續搭著這相對比較安穩的車繼續往前吧！

我問滔哥一樣的問題，他這樣回我，當作是簡潔有力的結論，一起給大家參考。

買台積電是投資這家公司，風險就是這家公司的營運狀況。 買0050是投資50家台股中最大的公司，約佔台股市值的80%。風險基本上可視為台灣整體經濟環境 0050是分散到不同產業，屬於「被動」投資，與投資個股的「主動」方式完全不同。 投資台積電要判斷半導體產業以及台積電的技術競爭力等等 被動投資主要是希望能獲得股市長期平均報酬，不用花太多時間研究，長期持有虧損的風險也相對很低。

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