快訊

台新金今日完成董事改選 王美花為獨董最高票當選

日本沖繩時雨量達110毫米 氣象廳發布「破紀錄大雨警報」

日本賠償艦大戰哥吉拉？真實是雪風艦公海劫掠蘇聯油輪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買0050倒不如直接投資台積電（2330）？ 專家不認為：如果它沒這麼好了要找誰取代

聯合新聞網／ 辣媽Shania
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

買0050？還是直接買台積電？

台積電破900了，又更多人再次討論「買0050？倒不如直接買台積電！」

真的是這樣嗎？我來分享我的想法：

我當初就是懶得選股，所以才買0050（或006208）。但台積電跟0050什麼關係呢？0050是選台灣股市市值前50大的股票，台積電當然是成分股之一，而且比重一直隨著股價上漲而增加。從一開始佔比不到20%，現在已經是53%了。既然比重這麼大，而且最近台積電漲得比大盤多，乾脆直接買台積電就好了？

但我們再多想一下，台積電佔比很高是因為它現在股價也高，改天台積電股價表現沒那麼好了，也會自動被降低權重，而補上更好的股票。 如果我今天因為台積電漲比較多而決定只買台積電。之後我就必須要密切注意台積電的獲利狀況，還要自己判斷他是否漲太多該停利？如果他沒那麼好了，我該找哪擋股票來取代？

光這樣想...我就卻步了，因為這投資方法對我來說太麻煩了。

我還有自己的工作要照顧，光想要自己看財報，追新聞，研究台積電本業還有競爭者...重點是！要看懂高科技的技術之前，我不知道如何找到正確的資料，找到之後要多久才看完？多久才看得懂？看懂之後，還要繼續追新消息喔！

投資最討厭的就是，要能踏出去第一步太難了，想到那麼多複雜的事，那就算了吧！ 所以...放手讓指數去選股，0050今年到現在報酬率大約31%，如果是無腦投資，我覺得這樣超好了！

我知道錢錢很誘人，能多賺，誰想要少賺？誘惑很多，但最終要拉回來看看自己的狀況。

投資就是量力而為，這個「力」包含：「選股」能力，有多少「時間」可以研究，還有，你有多少承受「風險」的能力。

我們已經在房車上，但看到旁邊跑車後來居上超車，就想換車了。但你的「裝備」足夠嗎？（剛剛提到的那些能力），如果還不夠，就去努力增加自己的能力，或者繼續搭著這相對比較安穩的車繼續往前吧！

我問滔哥一樣的問題，他這樣回我，當作是簡潔有力的結論，一起給大家參考。

買台積電是投資這家公司，風險就是這家公司的營運狀況。

買0050是投資50家台股中最大的公司，約佔台股市值的80%。風險基本上可視為台灣整體經濟環境

0050是分散到不同產業，屬於「被動」投資，與投資個股的「主動」方式完全不同。

投資台積電要判斷半導體產業以及台積電的技術競爭力等等

被動投資主要是希望能獲得股市長期平均報酬，不用花太多時間研究，長期持有虧損的風險也相對很低。

◎本文內容已獲 辣媽Shania 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 006208富邦台50 2330台積電 ETF 半導體 報酬率 大盤 成分股

延伸閱讀

00918配息翻4倍！6月18最後上車領錢日 老牛：48.7元以下都是合理價

現在買鴻海（2317）風險遠低廣達、緯創！ 他推算：280元等同於909塊的台積電

0050今年上漲超過30％！他斷言「未來一定會崩盤」：最好策略是持續留在市場

去年卡位債券ETF等降息…但現在被卡住！專家「通膨趨勢往下」：沒理由砍在低點

相關新聞

買0050倒不如直接投資台積電（2330）？ 專家不認為：如果它沒這麼好了要找誰取代

台積電破900了，又更多人再次討論「買0050？倒不如直接買台積電！」

AI升級「新蘋果」旺台股 24檔含積ETF股價飆新高

根據CMoney統計，6月12日台股ETF股價有32檔創收盤新高，其中，持有台積電（2330）的含積量ETF占24檔，如...

去年卡位債券ETF等降息…但現在被卡住！專家「通膨趨勢往下」：沒理由砍在低點

雖然降息還未發生，但通膨趨勢還是往下走，除非有戰爭等黑天鵝出現，整體來說還是離降息的時間點更近。既然都等了這麼久...

蘋果全球開發者大會揭AI策略 輝蘋ETF閃金光！引領科技股風潮

蘋果舉行全球開發者大會(WWDC)，發布眾人期待已久的AI策略，獲得華爾街分析師好評連連。據外電報導，超過13名分析師在...

00940績效不及0056、00878、00929原因曝！網指：長榮佔比太多導致

台股13日一度大漲380點，熱門的高股息 ETF 也紛紛上漲，其中元大台灣價值高息（00940）也同步跳空大漲，股價重回10元發行價，98萬股民全面解套。PTT網友討論，當初投資00940的資金隨便買00919、00929、00878、0056都賺，有人認為是因為「00940長榮持股太多」，導致表現不佳。

00881擁台股3本柱「台積電、鴻海、聯發科」！ 專家：價格高檔？將來上50都不意外

以標榜科技市值型的國泰台灣5G+（00881）為例，今年以來一口氣漲了36%，績效明顯勝過大盤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。