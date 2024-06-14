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股市適時輪動 投資人可多元配置ETF降低風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
6月七檔高股息ETF除息資訊(資料來源：CMoney)
6月七檔高股息ETF除息資訊(資料來源：CMoney)

台股指數多頭氣氛延續，大盤指數攻上2萬2千大關，再創歷史新高。即使股市來到高位，台股高股息ETF魅力絲毫不減。根據集保戶股權分散統計截至6月7日資料顯示，6月將除息的7檔高股息ETF受益人最新一周增加將近5.8萬人，反映出投資人對於高股息ETF的投資，並不會因為股市來到歷史高位而停止存股，而是以持續買入累積張數。

永豐優息存股ETF（00907）經理人林永祥表示，00907是國內第一檔瞄準「存股」概念發行的ETF，成分股鎖定存股族偏好的金融及傳產股，並排除電子股，投資組合波動性也相對溫和。目前股市適逢高點，資金可能由漲勢領先的科技股輪動至獲利相對穩健的金融、傳產類股。因此，在投資組合中配置排除電子股的00907，當類股輪動時，亦有機會參與成長機會。

林永祥補充，投資人如懂得聰明運用ETF組合搭配，亦可創造不同效果。以00907為例，雖為雙月配，如搭配以永豐發行的另一檔雙月配的高股息ETF 00930永豐ESG低碳高息，因為00930以電子族群為主，00907則集中在金融及傳統產業，因此兩檔ETF形成的投資組合，不僅為月月領息組合，同時持股會更全面，包含到電子、金融及傳產股，降低單一產業風險。

ETF 高股息

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