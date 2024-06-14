AI升級「新蘋果」旺台股 24檔含積ETF股價飆新高

根據CMoney統計，6月12日台股ETF股價有32檔創收盤新高，其中，持有台積電（2330）的含積量ETF占24檔，如果從績效表現來看，近一個月科技型ETF含息報酬以新光臺灣半導體30 ETF(00904)上漲11.74%一馬當先，高含積量的富邦科技ETF(0052)、元大電子ETF(0053)與野村臺灣新科技50 ETF(00935)漲幅超過10%以上表現居次；至於市值型ETF，如元大台灣50 ETF(0050)、富邦台50(006208)兩檔也分別上漲9.12%、8.87%，表現也贏過同期大盤。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示，過去一顆蘋果救台股，隨本周蘋果在WWDC會上推出AI服務：Apple Intelligence，並更新MacOS，升級使用者體驗，市場看好未來AI升級的新蘋果，在軟硬體生態系採自成一格的高度整合下，有機會透過非凡使用者體驗、與高度整合優勢反超車同業甚至非蘋陣營，市場也預料蘋果最快9月推出i Phone16系列新機，將是蘋果第一支具備AI功能手機，研調機構預估今年iPhone16系列新機備貨量有望年增5%，其他蘋果裝置隨AI應用生活化、更個人化功能推出，將再度掀起全球果粉搶購高單價商品買氣，帶旺台積電等台灣半導體及蘋果供應鏈業績噴發，股價基本面具強勁成長態勢。

詹佳峯強調，台股下半年投資主軸在AI身上，因為從AI伺服器、高速運算應用與高階智慧型手機AI化，直接催動半導體含矽量增加，尤其是針對台積電的3奈米先進製程，在AI市場具技術主宰力，AI核心角色難以取代，目前包括蘋果、高達、輝達（NVIDIA）與超微等科技大廠均包下台積電先進製程產能，使台積電產能湧現客戶排隊潮，一路排到2026年，另外，AI帶動記憶體需求大增，除HBM高頻寬記憶體供不應求外，標準型DRAM供應也銳減，帶動DRAM迎來一波超級需求周期來臨。