去年卡位債券ETF等降息…但現在被卡住！專家「通膨趨勢往下」：沒理由砍在低點

【文．玩股特派員】

美國聯準會在 2023 年 7 月將基準利率升至 5.25%～5.5% 後便不再升息，市場也開始討論轉為降息的時間點。快轉 11 個月後，股市已經先行反應大漲，但原先期待能領息又賺價差的債券，還是等不到降息，現在到底在等什麼？

玩股網理財節目「財富狂犇」邀請國際股債專家，前外資經理人 SK 康德分析。每年至少有 8 次的 FOMC 利率決策會議，但債券價格卻會有波動變化。主要影響因素首先就是官員發言，12 名決策委員每個人對降息都有自己的看法，或鷹或鴿。

再來就是每個月定期公佈的重大經濟數據：通膨、就業的變動等等。4 月份 CPI 為 3.4%，雖然較前一個月略降，但聯準會對於通膨預期為 2%，今年以來，美國通膨數據在 3.1～3.4% 之間，顯然離目標還有一段差距。

通膨為何如此頑強？再由細項觀察，會發現這 3.4% 內，食物與能源類別已低於 3%，壓不下來的其他類別，最大宗的就是服務類的通膨：停車費、學費、或個人照護費用，都很難預期其升溫程度，有誰能先料到四月份摩托車險會上升 22%、或美容美髮上升 3.7%呢？

以為卡位，結果卡住，持有債券 ETF 的下一步？

債券雖然是固定收益型商品，但債券天期越長，風險與波動就會越大，相對在降息時，漲幅也會更可觀。比起只求穩健領息的短債，想賺價差的投資人則偏好長債，投信也更願意發行長債商品。根據集保中心公布今年五月數據，群益 ESG 投等債 20+（00937B）、國泰 20 年美債（00687B）、元大美債 20 年（00679B）和永豐 20 年美公債（00857B）這四檔，受益人數更是週週上升，也支持這樣的說法。

但同時間台股走多頭趨勢大行情，債券年報酬率相形黯淡，債券投資人該如何調適心態？是否需要改變操作？

SK康德提出兩個角度，首先雖然降息還未發生，但通膨趨勢還是往下走，除非有戰爭等黑天鵝出現，整體來說還是離降息的時間點更近。既然都等了這麼久，沒有理由現在砍在低點，甚至若有低點出現，還可以再投入。

再來，可以用投資房地產的角度，來看待長債這項商品。房價長期會上漲，但你不會每天查詢實價登錄，同理，也不需過度執著在債券價格短期波動，影響心情。時間是債券投資人的朋友，雖然沒有期待的短線行情，但當下的利率水準，還是可以固定領到 5% 配息。

將 ETF 配置為每月領息的方式，適合需要打造現金流的投資人。但股票 ETF 需要注意配息來源，若未能填息，就是常見的「領了配息，賠了價差」，就沒有真正的報酬。但債券ETF 的配息來源，就是持債部位的固定收益，而非本金。

以目前四檔每月配息的債券 ETF 來說，金融債族群的表現也是比較好的。邏輯在於金融債大部分都是投資美國大型銀行，當降息的預期出現，這些持有很多債券部位的銀行便能縮小虧損，有助於銀行股獲利，金融債也更有表現機會。不過若未來通膨數據不佳、降息預期破滅，金融債也會受到較大的影響。若想避免受影響，可以直接挑公司債 ETF，但若對於降息預期較看好，佈局金融債，相當於開起一些槓桿，以期獲得更好的收益。

◎本文獲「玩股網-財富狂犇」授權轉載，原文：去年卡位債券，今年卡在債券，眼看股市飛天創新高，還要繼續等降息賺價差嗎？