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00918規模突破300億！躋身台股ETF前十大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華優利高填息30ETF（00918）已突破300億元，即將躋身台股ETF前十大。（本報系資料庫）
大華優利高填息30ETF（00918）已突破300億元，即將躋身台股ETF前十大。（本報系資料庫）

加權指數持續在震盪中創高，帶動台股ETF規模續漲。根據CMoneyY統計在2023年(含)之前掛牌的台股ETF，今(2024)年以來規模多數呈正成長，其中又以大華優利高填息30ETF（00918）成長幅度超過兩倍最為亮眼。根據大華銀投信官網統計至6月12日的資料，00918最新規模已經突破300億元，即將躋身台股ETF前十大。法人觀察，大華優利高填息30(00918)從去(2023)年6月開始配息以來，次次都有完成填息；且近四次的單次配息率都在3%上下，加以股價有成長，不僅引起投資人關注，更是陸續買進布局。

法人指出，ETF具有汰弱留強的功能，且去除掉人為因素的風險，因此近年吸引許多投資人選擇將資金投入ETF，推升台灣整體ETF的市值。儘管目前市場上有許多月配型的ETF，然而季配型的高股息ETF仍較受到投資人的喜愛，原因除了台股月配型的ETF選擇較少之外，一次領到一季的配息金額相對較高，少了兩次被扣除匯費的機會，加上可以自己選擇多檔組成月月配，都是季配型ETF受到投資人追捧的原因。

展望後市，大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠表示，隨著除權息旺季來到，不少投資人開始計算今年可以領到多少股息。然而在除權息旺季搶進高配息的個股，可能會忽略的個別公司的基本面。00918的篩選流程在第一步就鎖定企業獲利狀況良好的企業，再加入高股息篩選與填息因子過濾，就是要讓投組持續成長，投資人領息不該是左手換右手。

自掛牌以來，00918的成分股已經歷過數次的成分股調整，目前以電子產業近七成為主，同時還有航運、金融等產業，為投資人把握多元的產業輪動。從規模與受益人數的成長也可看出產品的好，也無須擔心流動性的問題。

掛牌一年以上的台股ETF前十大今年以來規模成長狀況(資料來源：CMoney)
掛牌一年以上的台股ETF前十大今年以來規模成長狀況(資料來源：CMoney)

ETF 高股息

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