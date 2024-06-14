00881擁台股3本柱「台積電、鴻海、聯發科」！ 專家：價格高檔？將來上50都不意外

台積電最近突破900塊創歷史新高，也帶動台股跟著衝新高，突破22000點。累計台積電今年以來大漲54%，帶動台股上漲23%。

到今（13日）天，白天摸魚看線、夜晚勤奮鑽研基本面的股民，可能會先在心底問自己一個小問題：「到底這麼努力選股幹麻呢？」

庫存裡，那些曾經低買高賣的標的，不是賣飛了，就是買貴了，最慘的是大盤明明上漲300點，怎麼持股竟像是跌了300點。

最後看了看幫小孩存股的戶頭，心態徹底崩潰了...小孩的績效居然輾壓老爸，買的還是那些本來看不上眼的市值型ETF。

不說你可能不知道，今年以來，拜台積電之賜，一票追蹤大盤的市值型ETF，平均漲幅落在26%以上，通通都贏過大盤，如果是帶科技屬性的，漲幅更驚人。

以標榜科技市值型的國泰台灣5G+（00881）為例，今年以來一口氣漲了36%，績效明顯勝過大盤。主要原因除了前3大成分股正是台股3本柱-台積電（31.35%）、鴻海（13.69%）、聯發科（12%）之外，另一項因素是00881的30檔成分股中，有12檔是黃董欽點的「NVIDIA概念股」，合計占比將近8成，如果撇除掉台積電的權重，00881是市面上含「輝」量最高的台股ETF，有了黃董加持，怪不得股價一飛沖天！

目前價格來到新高24塊，代表一路持有00881至今是沒人賠錢的，可惜就我觀察，哪怕2022年底至今翻了超過1倍，真正抱得住的股民並不多，不少人早早提錢下車了，並且陷入以下循環：

「先賣一趟、後面再買回來，秀一手高賣低買」→ 「诶不對！怎麼一直漲？」→ 「算了太貴了，買其它的」→ 「哭阿！怎麼就被我挑到破發的？」→ 「加入自救會」→ 「解套再重返一樓」

所以我才說，辣椒會辣，一根就夠辣，什麼都買，除非你要開柑仔店，會賺錢的，一檔就夠了。

如果你問我，00881這個價格不算高檔嗎？我的看法，單就這檔ETF的配置及編制規則的合理性，我覺得將來上50都不意外，所以並沒有高不高點的問題。

不過我建議，如果是曾經賣出想再上車，或者是現在才打算投入的股民，可以考慮另外單獨一個戶頭持有，或者乾脆買在小孩的戶頭，這麼做的原因只有一個「避免你抱不住」。

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