00878、00919、00713進一次季配息都創新高！ 專家：定期定額現階段已經停扣

一個月又過去了！這個月是00878配息，我的月月配高股息ETF，除了0056才剛更改為季配還無法比較之外，其它的00878、00713和00919，最近一次的季股息都創新高：

00878配0.51元、單季殖利率2.18%(6/13發放)； 00713配1.5元、單季殖利率2.54%(7/15發放)； 00919配0.7元、單季殖利率2.67%(7/15發放)。

為了爭奪高股息ETF的寶座，真是一家比一家還要狠...

然後今（13日）天一早股息入帳，下意識的順手要把它分配到下次再投入ETF的帳戶中，突然被一旁的ben提醒，景氣燈號黃紅燈了，定期定額已經停扣啦！

從這個月開始，我的ETF部位正找機會分批賣出，在這個階段，還會再領到很多次股息，我預計分成2部分：

一部分就是直接存起來(分批存定存)，另一部分是分配到「賺價差」的帳戶中。

把投入小資翻倍存股策略的資金比例拉高，增加資金使用效率。

不過現在台股2萬2，近期如果出現便宜價的股票，初期投入的資金比例也會小一點，避免把成本都集中在高的價格，所以把總投入的批數增加、每往下一批投入的資金拉高，這樣規劃我想是更合理，也能在向下承接的時候更安心！

那要是配息有多出來的餘裕，可以拿來犒賞自己嗎？當然可以！享受辛苦得來的成果為何不可呢。

只要合理的分配，不是揮霍無度，從中得到的享受，也能提升自己在自由這條路的成就感，走得更久，也等待下一次再進場的機會。

溫馨提醒：以上只是個人投資記錄，非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！

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