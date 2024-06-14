00878、00919、00713進一次季配息都創新高！ 專家：定期定額現階段已經停扣
一個月又過去了！這個月是00878配息，我的月月配高股息ETF，除了0056才剛更改為季配還無法比較之外，其它的00878、00713和00919，最近一次的季股息都創新高：
00878配0.51元、單季殖利率2.18%(6/13發放)；
00713配1.5元、單季殖利率2.54%(7/15發放)；
00919配0.7元、單季殖利率2.67%(7/15發放)。
為了爭奪高股息ETF的寶座，真是一家比一家還要狠...
然後今（13日）天一早股息入帳，下意識的順手要把它分配到下次再投入ETF的帳戶中，突然被一旁的ben提醒，景氣燈號黃紅燈了，定期定額已經停扣啦！
從這個月開始，我的ETF部位正找機會分批賣出，在這個階段，還會再領到很多次股息，我預計分成2部分：
一部分就是直接存起來(分批存定存)，另一部分是分配到「賺價差」的帳戶中。
把投入小資翻倍存股策略的資金比例拉高，增加資金使用效率。
不過現在台股2萬2，近期如果出現便宜價的股票，初期投入的資金比例也會小一點，避免把成本都集中在高的價格，所以把總投入的批數增加、每往下一批投入的資金拉高，這樣規劃我想是更合理，也能在向下承接的時候更安心！
那要是配息有多出來的餘裕，可以拿來犒賞自己嗎？當然可以！享受辛苦得來的成果為何不可呢。
只要合理的分配，不是揮霍無度，從中得到的享受，也能提升自己在自由這條路的成就感，走得更久，也等待下一次再進場的機會。
溫馨提醒：以上只是個人投資記錄，非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言