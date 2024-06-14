台股高息ETF破發免驚？專家：平均撐過這天數 上攻勝率成果可期

3月以來發行的高息題材ETF屢屢「破發」(跌破發行價)，投信指出，14檔成立逾6個月以上的高息相關ETF成立至今表現，不但皆為正報酬，且總報酬分別達到17.27%至268.11%不等。專家指出，這些統計數據代表以目前發行高息相關ETF來看，一般來說只要撐過發行後14至50個交易日「破發危險期」，中長期來看投資成果皆不俗，且投資勝率相當高。

觀察成立滿六個月以上、以高息為訴求的相關台股ETF共14檔，根據統計，當該ETF自發行後總報酬指數首次連三個交易日低於發行水準開始起算，直到恢復至發行水準之上連續三個交易日，統計期間天數。由於各ETF成立時間不同、盤勢也有所差異，首次破發至恢復天數平均為50個交易日，其中最長天數達384個交易日 (恰逢2022年台股大跌)、最短天數為0 (代表從未跌破發行價，如2022年谷底至今)，若取中位數則為14個交易日。

台股ETF總受益人數達845.7萬人，連續15周創新高，單周受益人數逾萬人的ETF皆為高股息ETF，顯示高股息ETF持續受到投資人青睞，上市櫃公司進入除權息旺季，高股息ETF配息再次成為焦點，操作布局可留意高息ETF。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君表示，台股歷經創高後回檔修正，甫於5月9日掛牌的野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944），其追蹤臺灣趨勢動能高股息指數訴求強勢高息股，亦即除了找高息，更透過動能指標找出股價較接近過去一年高點的強勢獲利成長動能公司，有望在多頭領漲、空頭抗跌的高息股。入選成分股必須同時通過股價動能與股利水準的考驗，因此強勢高息股走勢上會比一般高股息、價值高股息指數更加穩健，也比起僅用動能（如夏普值）調整權重、但未導入成分股篩選的作法也更嚴謹升級，而投資不預設產業比重、配置更加多元分散，強勢高息股也比多數高股息指數或聚焦單一產業（如科技）指數更加穩健。

投資策略部副總經理張繼文表示，台股長期向上，但短期漲多便需要休息再上，尤其在第1季邁大步之後，目前台股在兩萬點附近橫盤整理，期間類股輪動倘若使得ETF標的出現短暫破發情況，這對於長期投資者或存股族來說，反而會是個累積總股數不錯的加碼點，抑或透過定期定額持續投資，將來回過頭來看可望積累可觀成果。然而，選擇標的會比擇時更重要，尤其是高股息ETF不能只看股息率高低，更需考量成分股的未來性，以期能在不同盤勢中領漲抗跌、締造較佳長期投資表現。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）預計最快第一次除息時間落在7月中，月配息機制，滿足現金流規劃，讓資金運用更加靈活，投資人可善用「存股型」強勢高息股作為存股工具，並挑選具領漲抗跌的強勢動能高息股作為布局主重點，兼顧高股息ETF投資上的息收與總報酬，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。