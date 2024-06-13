00947掛牌上市第二天「強漲近3%」 投資人求：先低調拜託

國內首檔聚焦IC設計的ETF 00947「台新臺灣IC設計動能基金」今（13）日掛牌上市第二天，股價15.62元，單日就漲了2.96%，表現相當亮眼。一名投資人注意到這檔，覺得ETF主題特別，好奇有人投入嗎？網友直喊「歐印啦！台灣IC世界強」。

一名PTT網友發文表示，很少看到全IC設計的ETF，季配息又有收益平準金，「成分股隨便一個價格都超高，破千都有，我目前資金是沒這麼多可投」，但他看這檔昨天掛牌收盤價沒破發，加上今天小漲，半導體產業持續成長，價格又便宜，除了配息很大機會還能賺資本利得，並問「這檔大家有進場嗎？」

看好這檔的其他網友紛喊聲，「歐印啦！台灣IC世界強」、「我申購6張打算放1年，而且這ETF有買大台（台指期）」、「IC設計跟AI連動高，它爆發力應該很強」，還有人直言「我還沒買夠，可以先低調嗎？拜託」。

不過，有人反而認為，「這個比00940更不適合躺平存股喔，懶人散戶要多想想」、「讓我想到之前有一隻全半導體的拉基ETF」、「才第二根K棒」。

另外還有網友疑惑成分股之一的台達電，「混進台達電還蠻奇怪的，台達電有做IC？」、「台達電算IC設計嗎」，老手則來解答「一堆菜雞，台達電子公司有做PMU IC」。