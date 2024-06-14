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大雨特報 大台北、花東上看36度高溫 苗栗以南雷雨突襲

高息型ETF買氣熱 成長快速

經濟日報／ 記者崔馨方蔡靜紋／台北報導

隨著台股不斷創高，台股ETF規模也節節高升，去年底才1.46兆元、檔數56檔，到昨（13）日規模已站上2兆元大關，檔數也新增至61檔；其中，台股高息ETF更是成長快速，今年來檔數從17檔增加到22檔，規模增至6,211.91億元。

進一步觀察群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息、元大高股息、國泰永續高股息、元大台灣價值高息五檔千億規模的高息ETF表現，其中有兩檔規模增加千億元以上，分別是群益台灣精選高息、元大高股息，其中元大高股息為今年新上市ETF，成立規模就高達1,751億元，顯出投資人對於穩定配高息的台股ETF熱愛，而這五檔今年來含息報酬率部分則是以群益台灣精選高息ETF上漲20.93%表現居冠。

展望後市，群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，市場資金集中在大型電子權值股，加權與櫃買連袂創下新高，均線仍維持多頭排列。短線上，股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

永豐優息存股ETF經理人林永祥表示，目前股市適逢高點，資金可能由漲勢領先的科技股輪動至獲利相對穩健的金融、傳產類股。因此，在投資組合中配置排除電子股的永豐優息存股，當類股輪動時，亦有機會參與成長機會。

目前月配型高股息ETF當道，林永祥建議投資人可以聰明運用ETF組合搭配，創造不同效果。以永豐優息存股為例，雖為雙月配，如搭配以永豐發行的另一檔雙月配的高股息ETF永豐ESG低碳高息，因為永豐ESG低碳高息以電子族群為主，永豐優息存股則集中在金融及傳統產業，因此兩檔ETF不僅為月月領息組合，同時持股會更全面，降低單一產業風險。

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