千億台股ETF 增至七檔

受惠台積電等科技權值股勁揚，台股昨（13）日大漲263點收22,312點，創歷史新高，台股ETF同步拉出慶祝行情，富邦台50（006208）昨日規模突破千億元大關，正式晉升台股ETF千億俱樂部成員，推升台股ETF千億成員增至七檔。

七檔千億元俱樂部的台股ETF

根據CMoney統計至13日，台股ETF中規模逾千億元共有七檔，依序為元大台灣50（0050）的3,931.69億元、元大高股息2,936.31億元、國泰永續高股息2,896.56億元、復華台灣科技優息2,255.67億元、群益台灣精選高息2,209.59億元、元大台灣價值高息1,872.81億元、富邦台50的1,013.38億元。

富邦台50於2012年7月17日掛牌，成立超過十年，昨日受惠於台積電盤中衝上935元新天價帶動，加上連續四日的淨申購，帶動規模單日增加19.4億元，規模跨過千億元關卡，來到1,013.38億元，改寫新高；也是繼元大台灣50之後，第二檔台股市值型的千億ETF，以及第七檔規模破千億元的台股ETF。

元大台灣50雖逢11、12兩日都有逾百億元資金流出，規模失守4,000億元，不過，13日已轉為0.89億元淨申購，規模回升至3,931.69億元，仍穩居規模最大ETF寶座。

此外，目前規模逾千億元台股ETF中，有五檔是高股息ETF，反映台灣投資人對於息收的強烈需求。

其中，元大台灣價值高息在掛牌50天後，昨天股價收在10元，首度重返發行價，不過，淨值為10.05元，折價0.5%，顯示有部分投資人先出場，單日被贖回9.2億元，是所有台股ETF中最多。

觀察整體ETF規模超過千億元以上的概況，昨天雖然有富邦台50入列、但債券ETF的群益投資級金融債被贖回19.41億元，規模降至987.75億元，跌出千億元俱樂部之外，一進一出下，整體千億ETF維持14檔。

富邦台50經理人洪珮甄表示，近年台灣ETF市場蓬勃發展，投資人選擇琳瑯滿目，不論是買房還是存股皆成為熱門國民話題，其中市值型ETF一直都是長期核心持有首選；以MLB來做比喻的話，富邦台50如同名人堂球星，在漫長歷史中極少數能夠進駐古柏鎮，其他更多的是短期發光發熱，或者僅到此一遊之球員，而逐漸被觀眾所遺忘。