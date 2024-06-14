長天期債ETF 超人氣

在通膨降溫、啟動降息可期下，長天期債券ETF買氣熱絡。統計今年來截至12日，規模增加前十大的債券ETF中，群益ESG投等債20+（00937B）規模增加1,376億元最多，第二、三名則為國泰20年美債和元大美債20年，分別增加790億元和667億元。

美國最新公布的5月消費者物價指數（CPI）年增3.3%，低於市場預期與前值3.4%，顯示通膨壓力放緩，加上美聯準會（Fed）連續第七次維持利率在5.25%至5.5%區間，根據利率點陣圖顯示，今年降息預期調整至1碼，代表聯準會採取緩步降息的可能性高。

財富管理專家表示，分析00937B上市以來受到投資人青睞的原因，在於其成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行的長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，有助投資人打造穩健收益來源，且長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下，有資本利得空間可期，故市場關注度高。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄指出，聯準會對於基準利率按兵不動，但投資級債仍維持相對高的殖利率水準，同時，信用利差則處於波段低位，意味著信用風險甚低，依舊具備投資吸引力，加上考量國際地緣政治時有紛擾，故市場對於穩健型資產配置需求仍高。

結合ESG概念的長天期BBB級債因收益水準較一般投資級債突出，可說是債信品質與收益優勢兼具，而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期，因此布局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

國泰20年美債ETF最新規模突破新台幣1,561億元，規模成長94%，將於6月20日除息，最新公告第2季配息金額0.34元，受到市場關注。經理人江宇騰表示，美國公布5月CPI顯示通膨降溫，投資人可把握現階段美債殖利率在相對高點時優先買進，並等年底降息開啟後資本利得將更具爆發潛力。