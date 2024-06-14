37檔台股型ETF 股價創高

AI領軍下，美股中標普、那指及費半三大指數、台股收盤同創新高，據CMoney統計，昨（13）日251檔ETF（不含加掛外幣）總共有58檔收盤價創下新高。有37檔台股ETF收盤價創新高最多，其次則是海外科技股ETF有19檔創新高。

創新高ETF今年含息價格漲幅前十強

根據CMoney統計，58檔收盤價創下新高的ETF，占整體251檔的23.1%。其中，又以台股ETF為大宗，共有37檔投資台股市場的ETF收盤價創新高，占台股ETF中的59.6%，如元大台灣50正2、富邦台50、國泰台灣5G+（00881）、中信關鍵半導體、群益台ESG低碳50等熱門標的。

另一大區塊則是以美股為首的海外科技股ETF，一共有19檔創新高，占海外股票ETF中的22.8%，相關如國泰費城半導體、統一FANG+、富邦未來車等。至於債券部分，亦有兩檔創新高，不過，主因在於近兩個月內掛牌，在所有債券ETF中僅占2.1%。

近來AI推升全球半導體類股走高，未來半導體產業是高科技重中之重，AI的核心是半導體。美股盤後，費半第二大成分股暨晶片大廠博通因營收、獲利均打敗預期，並在AI需求支撐下給出超越先前的財測，更宣布將進行一拆十的股票分割，漲逾一成，推升AI族群表現。

隨費半指數續創高，對於進場時點的挑選方面，國泰投信整理過去15年間，任意時間點進場投資費城半導體指數的報酬表現，Bloomberg數據顯示，進場後三個月、六個月、一年、兩年、三年平均報酬為6.06%、11.86%、17.45%、50.60%、86.76%；正報酬機率為72.91%、76.70%、79.28%、94.01%、100.00%，長線持有下檔風險有限，且仍有上行空間。

凱基投信表示，電子族群強勢表態的背後，有台灣半導體產業與AI供應鏈紮實的基本面撐腰，AI趨勢加上景氣循環上揚，預期今年台股EPS年增率達25.91%，在實質基本面行情推升下，台股將迎一波評價上修光景。