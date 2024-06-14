00940績效不及0056、00878、00929原因曝！網指：長榮佔比太多導致

台股13日一度大漲380點，熱門的高股息 ETF 也紛紛上漲，其中元大台灣價值高息（00940）也同步跳空大漲，股價重回10元發行價，98萬股民全面解套。PTT網友討論，當初投資00940的資金隨便買00919、00929、00878、0056都賺，有人認為是因為「00940長榮持股太多」，導致表現不佳。

00940 13日以9.98元開高，一度衝高至10.06元，創4/1掛牌以來新高，成交量超過29萬張，98萬股民終於解套。

一名網友在PTT發文詢問「為什麼00940沒辦法像00919、00929、00878、0056？」他表示，上述幾支ETF從4月至今表現都很亮眼，唯獨00940股價一蹶不振，也無法配息，根本是全盤皆輸，如果把當初投資00940的資金拿去買00919、00929、00878、0056，隨便都能賺錢，不解「為什麼元大這次這麼不堪？」

不少人直指跟成分股有關，留言「長榮被亂搞兩個月啊」、「長榮持股太多」、「不是買的成本高，是之前長榮佔比太高」、「你看長榮降低佔比到第四持股後，每天都在噴」、「當初直接買長榮都不知道賺多少了，940現在才解套」。

還有人留言「單純測驗智商股啊」、「買的成本就高是要賺啥」、「當初還很多人吹元大神操盤手、老字號品牌保證呢」。不過也有人護航「是還沒配，不是不配」、「有哪支高股息ETF剛上市就能配息的嗎？高點到了是不是？」、「下什麼台？元大賺爛了好嗎？根本大功臣」。