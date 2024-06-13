快訊

北藝大爆濫權爭議「標案疑發給校長兒子」 葉丙成認有疑慮出手了

朝野協商走出門口抽菸…遭國會直播全放送 柯建銘喊該罰就罰：無聊問題

00918配息翻4倍！6月18最後上車領錢日 老牛：48.7元以下都是合理價

聯合新聞網／ 股海老牛
00918配出0.8元的股息。示意圖／ingimage
00918配出0.8元的股息。示意圖／ingimage

6月除息的ETF當中，大華優利高填息30（00918）屬於低調型的高息ETF，老牛絕對要讓夥伴們看見它。

優股利＋高填息：追求股利與股價雙贏

00918是第一檔強調「填息」的高息ETF，成立後總報酬率高達83.71%，一開始只配0.2元，現在配息4倍跳，本次配發亮眼的0.8元股利。

（若是想領息的夥伴，記得在6月18日前買進。）

00918前10大成分股

年初至今總報酬都是正數，一眼掃過去幾乎都是雙位數起跳；鴻海、聯電、廣達、和碩，還是輝達相關概念股，未來應可以跟上AI潮流。

00918篩選規則＋成分股

00918選股池：上市櫃市值前150大

檢驗：成交量熱絡且流動性佳

篩選：不只有賺錢還要持續賺

排序：高息優先再選填息力強

權重：股息加成且8%為上限

00918成分股高填息率

00918嚴選填息常勝軍，指數30檔成分股最近至多15次除息後，有7檔填息率100%、有10檔90%以上、有13檔80%以上。

填息率皆達8成以上，填息機率高。

00918便宜價估算：「已知版」算法

保守假設採用近四季配息數據，近四季共配2.92元。

若投資人預期拿到7%殖利率，現金股利2.92元。

反推股價為：41.7元（便宜價）

若投資人預期拿到6%殖利率，現金股利2.92元

反推股價為：48.7元（合理價）

也就是說在保守假設下：

在41.7元以下買進，可領到7%殖利率。

在48.7元以下買進，可領到6%殖利率。

在現價25.26元買進，可領到11.6%殖利率。

老牛總結

大華優利高填息30（00918）是首檔強調「填息」的高息ETF，嚴選成分股填息率高達8成以上，並且近一年報酬率高達55.77%。

00918本次配出0.8元股利，是近期最多的一次。不只如此，近四次來00918之單次配息率皆超過3%，近四次配息率加總為12.59%，也是相當驚人的數字。

00918即將在6月19日除息，想領息提前在6月18日前買進，股息活水在7月15日就進帳。

◎本文內容已獲股海老牛授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00918大華優利高填息30 ETF 配息

延伸閱讀

00878發61.8億股息！存股族早上睡醒樂歪：被錢砸醒太幸福

00929帶起月月領息風潮！00934、00936股價成長可期、00940規模第2大

股市「人多的地方不要去」是真理？專家指1心態才重要：難道台積電也不該買

00940站回發行價10元！ 不敗教主：要不快溜呢？自行判斷

相關新聞

00918配息翻4倍！6月18最後上車領錢日 老牛：48.7元以下都是合理價

6月除息的ETF當中，大華優利高填息30（00918）屬於低調型的高息ETF，老牛絕對要讓夥伴們看見它。

00878預估下季配息略增至0.55元！ 存股哥：股息入帳會去吃一客5千的牛排

00878的股性就是「穩健」，要它跟「積極」型的00919、00929一樣動輒配出年化10%殖利率的機會比較低，控制在8%-9%應該是比較合理的推估。

興富發、台中銀換00929值得嗎？存股哥提2考量：每個月被現金流爽砸

這兩天買了一點00929零股，目前持有張數超過30張，現在累積30.85張，帳面+$15,733（2.53%），今年初我一張929都沒有，過了幾個月從0到30。

0050今年上漲超過30％！他斷言「未來一定會崩盤」：最好策略是持續留在市場

今年0050已經上漲超過30%了，這是非常驚人的漲幅，同時也讓很多人擔心目前市場是不是過熱了？

ETF 吹月配風 這檔在今年掛牌4檔中的滿月表現最佳

今年ETF吹起月配風，上半年就有4檔掛牌，其中兩檔還剛滿一個月不久，若以這4檔月配台股ETF上市滿月的表現來看，掛牌首月...

00878股息入帳！幾張會被扣二代健保？達人試算給答案：這點還能省匯費

上週收到00878收益分配通知書，雷龍會留意一下收益分配組成占比，不僅能更了解股息來源，也能計算買幾張而不被扣補充保費，做為累積張數的參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。