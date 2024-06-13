00918配息翻4倍！6月18最後上車領錢日 老牛：48.7元以下都是合理價

6月除息的ETF當中，大華優利高填息30（00918）屬於低調型的高息ETF，老牛絕對要讓夥伴們看見它。

優股利＋高填息：追求股利與股價雙贏

00918是第一檔強調「填息」的高息ETF，成立後總報酬率高達83.71%，一開始只配0.2元，現在配息4倍跳，本次配發亮眼的0.8元股利。

（若是想領息的夥伴，記得在6月18日前買進。）

00918前10大成分股

年初至今總報酬都是正數，一眼掃過去幾乎都是雙位數起跳；鴻海、聯電、廣達、和碩，還是輝達相關概念股，未來應可以跟上AI潮流。

00918篩選規則＋成分股

00918選股池：上市櫃市值前150大

檢驗：成交量熱絡且流動性佳

篩選：不只有賺錢還要持續賺

排序：高息優先再選填息力強

權重：股息加成且8%為上限

00918成分股高填息率

00918嚴選填息常勝軍，指數30檔成分股最近至多15次除息後，有7檔填息率100%、有10檔90%以上、有13檔80%以上。

填息率皆達8成以上，填息機率高。

00918便宜價估算：「已知版」算法

保守假設採用近四季配息數據，近四季共配2.92元。

若投資人預期拿到7%殖利率，現金股利2.92元。

反推股價為：41.7元（便宜價）

若投資人預期拿到6%殖利率，現金股利2.92元

反推股價為：48.7元（合理價）

也就是說在保守假設下：

在41.7元以下買進，可領到7%殖利率。

在48.7元以下買進，可領到6%殖利率。

在現價25.26元買進，可領到11.6%殖利率。

老牛總結

大華優利高填息30（00918）是首檔強調「填息」的高息ETF，嚴選成分股填息率高達8成以上，並且近一年報酬率高達55.77%。

00918本次配出0.8元股利，是近期最多的一次。不只如此，近四次來00918之單次配息率皆超過3%，近四次配息率加總為12.59%，也是相當驚人的數字。

00918即將在6月19日除息，想領息提前在6月18日前買進，股息活水在7月15日就進帳。

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