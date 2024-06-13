00878預估下季配息略增至0.55元！ 存股哥：股息入帳會去吃一客5千的牛排
6/13什麼日？00878股息發放日，寫文時間約凌晨2點，因為就在此時收到00878股息入帳通知啦，「叮咚」，這種通知不管什麼時間點來都是悅耳的聲音，而且來幾次都不會膩。
目前我的00878共105張，帳面+$449,400（22.83%），本季領股息$51,500，我猜下一次配息應該是略增配0.55的機率比較大。
原因是第三季即為台股除權息旺季，股息入帳的活水可以讓高股息ETF的配息更有彈性，00878的股性就是「穩健」，要它跟「積極」型的00919、00929一樣動輒配出年化10%殖利率的機會比較低，控制在8%-9%應該是比較合理的推估。
如果配0.55的話，25塊年化殖利率8.8%、26塊年化殖利率8.4%，較上季的0.51多了0.04，雖然只是小幅增加，但也算是配息最高紀錄，可以跟股東有交代之外，門面也好看。
至於我的股息，當然是繼續再投入呀，但我會拿一部分去買黃金，另外一部分拿去實踐存股人的生活態度，我訂了晶華酒店Robins，看看一客$5000的牛排是不是真的比較好吃。
記得，股息要能cover你自己、cover你身邊最重要的人，更要能cover 生活大小事，這才是存股人該有的精神。
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