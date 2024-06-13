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興富發、台中銀換00929值得嗎？存股哥提2考量：每個月被現金流爽砸

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
高股息ETF最讓投資人喜歡的一點就是穩健的現金流。台股示意圖／中央社。
高股息ETF最讓投資人喜歡的一點就是穩健的現金流。台股示意圖／中央社。

這兩天買了一點00929零股，目前持有張數超過30張，現在累積30.85張，帳面+$15,733（2.53%），今年初我一張00929都沒有，過了幾個月從0到30。

主要是2-3月時做了蠻大的持股轉換，停利台中銀、興富發，將所有資金集中高股息ETF，並且這幾個月也陸續用股票質押增加槓桿，才將高股息ETF拉到現在的水位。

我很清楚自己來市場的目的是什麼，我喜歡領股息、喜歡現金流，因此將除了第一金之外的個股出清全部轉買高股息，讓月月配現金流更大。

投資之路上各門各派都有，我覺得最重要的還是要傾聽自己內心的聲音，只有你自己才知道自己適合什麼投資模式，喜歡領股息就領股息，喜歡價差就價差，只要能賺錢就是好的獲利模式。

很多人問我為什麼才30多歲時就選擇領股息的投資模式，因為網路上都說年輕時應該衝一點追求資本利得？沒有特別原因，只是我覺得存股領股息比較適合我，如此而已。

問我月月配現金流什麼感覺？我自己的心得就是非常爽，每個月幾萬塊的股息進帳，股價又能穩定成長，完全不用擔心市場的起伏，要做的就是簡單的買進並持有，就能享受很好的市場報酬。

簡單的事重複做，一直都是我的存股理念之一，也希望看到這篇文章的各位，可以在市場中找到屬於自己的投資之道。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 2812台中銀 2892第一金 月配息 興富發

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