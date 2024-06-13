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0050今年上漲超過30％！他斷言「未來一定會崩盤」：最好策略是持續留在市場

聯合新聞網／ 理財館長
台股示意圖／聯合報系資料照片
台股示意圖／聯合報系資料照片

台股未來一定會崩盤

今年0050已經上漲超過30%了，這是非常驚人的漲幅，同時也讓很多人擔心目前市場是不是過熱了？

我敢在這裡跟你斷言：「未來台股一定會崩盤！」

但問題是何時會崩盤？這根本不得而知！

所以呀！別憂心了，最好的策略就是持續留在市場當中。千萬別當個整天嚷嚷著要崩盤、要地震的神棍。

為何篤定認為會崩盤？

很多人私訊問我原因，或是開心的說已經準備好要進場撿便宜了，在我分享觀點之前，先跟大家說個故事...

前陣子台灣地震特別頻繁的時候，女友的同事告訴她網路上有人預測中這次的大地震（聽起來好像很神對吧？）

結果我剛剛點進那人的粉專，他到「現在」還是三不五時地嚷嚷著說地震要來了，原來說「有地震要來」他的每日工作之一？換句話說，他很可能只是運氣好猜中罷了，畢竟喊那麼多年總會喊中幾次，

而這足以吸粉了。

既然如此該怎麼辦呢？也不用怎麼辦。持續待在市場當中就是了，盡量免去那些對股價危言聳聽的雜訊！所以我也希望你聽到我斷言會崩盤這件事後沒有太多情緒起伏，這全是市場的自然現象罷了！根本不需要過度反應。

與其整天妄想自己當個預言家，倒不如推演各種可能發生的狀況後，確保自己在各種狀況下都不致於發生危險。

◎本文內容已獲 理財館長 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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