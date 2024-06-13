元大台灣價值高息 ETF 00940創新高 時隔54天重回10元發行價

台股13日一度大漲380點，熱門的高股息 ETF 也紛紛上漲，其中元大台灣價值高息（00940）也同步跳空大漲，股價重回10元發行價，98萬股民全面解套，網友在臉書00940自救會中表示，「要改名同樂會了嗎？」、「畢業快樂」、「可以解散了」。

00940今以9.98開高，一度衝高至10.06元，創4/1掛牌以來新高，成交量超過29萬張，98萬股民全解套。

00940於5/17公布換股，50成分股中新增及刪除各21檔，換股檔數比為42%。目前前十大成分股：聯電（6.07%）、中信金（5.47%）、聯詠（5.36%）、長榮（5.33%）、和碩（4.09%）、華碩（3.87%）、玉山金（3.87%）、長榮航（3.86%）、日月光投控（3.73%）、聯發科（3.47%）

00940目前資產規模來到約1,870億元，為台股ETF基金規模排行第7名。據集保中心資料顯示，4/1掛牌當周00940總股東人數共有87.6萬人，截至上周6/7，股東人數成長至98.3人，顯示股民不離不棄，儘管股價破發，仍持續逢低進場。

FB社團00940自救會也一片歡呼聲，不過許多人在解套時即賣出，網友表示「畢業快樂」、「要改名同樂會了嗎？」、「各位珍重、終於可以下車」、「自救會解散了，這麼多個月朝夕相處，很不捨」。