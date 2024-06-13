00878股息入帳！幾張會被扣二代健保？達人試算給答案：這點還能省匯費
上週收到00878收益分配通知書，雷龍會留意一下收益分配組成占比，不僅能更了解股息來源，也能計算買幾張而不被扣補充保費，做為累積張數的參考。
二代健保補充保費
1、「單檔股票」的「單次（現金＋股票）股利」超過2萬元，需課徵二代健保補充保費。
2、「收益平準金」及「已實現資本利得」無需繳納二代健保補充保費。
幾張00878會扣補充保費？
估算142張尚無需繳納補充保費；143張以上（含）才有機會扣到。
※每次收益分配組成項目不盡相同，算式結果僅適用於本次配息。
※本文為簡單數字僅供參考，實際以收益分配通知書所載金額為準。
搶救錢錢大作戰
若00878的「配息帳號」不是台新銀行，則會被扣跨行匯費！只要將「配息帳號」變更成「台新銀行」所屬帳號就能省下匯費喔！
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