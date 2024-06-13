配息大潮來了！6月七檔高息 ETF 配息金額一表看
台股指數多頭氣勢延續，13日早盤最高達22,440.10點，再創盤中歷史新高。但即使股市來到高位，台股高股息 ETF 魅力絲毫不減，整體受益人數持續增加，而統計6月底前將持續的高股息 ETF 單期配息率約0.76%~3.18%不等，可做為投資人選擇 ETF 參考指標之一。
統計6月底前將除息的高股息 ETF，有凱基優選高股息30、元大台灣高息低波、永豐優息存股、台新永續高息中小、大華優利高填息30、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息，以12日收盤價推算單期配息率，當中以大華優利高填息30（00918）最高，達3.18%，其次為群益台灣精選高息2.69%，再來是元大台灣高息低波2.56%，凱基優選高股息30（00915)也超過2%。
根據集保戶股權分散統計截至7日資料顯示，六月將除息的7檔高股息 ETF 受益人最新一周增加將近5.8萬人，反映出投資人對於高股息 ETF 的投資，並不會因為股市來到歷史高位而停止存股，而是以持續買入累積張數。
永豐優息存股 ETF（00907）本次單期配息率1.76%，經理人林永祥表示，永豐優息存股是國內第一檔瞄準「存股」概念發行的 ETF，成分股鎖定存股族偏好的金融及傳產股，並排除電子股，投資組合波動性也相對溫和。
目前股市適逢高點，資金可能由漲勢領先的科技股輪動至獲利相對穩健的金融、傳產類股。因此，在投資組合中配置排除電子股的永豐優息存股，當類股輪動時，亦有機會參與成長機會。
林永祥補充，投資人如懂得聰明運用 ETF 組合搭配，亦可創造不同效果。以永豐優息存股為例，雖為雙月配，如搭配以永豐發行的另一檔雙月配的高股息 ETF 永豐 ESG 低碳高息（00930），因為永豐 ESG 低碳高息以電子族群為主，永豐優息存股則集中在金融及傳統產業，因此兩檔 ETF 形成的投資組合，不僅為月月領息組合，同時持股會更全面，包含到電子、金融及傳產股，降低單一產業風險。
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