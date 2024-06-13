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00878發61.8億股息！存股族早上睡醒樂歪：被錢砸醒太幸福

聯合新聞網／ 綜合報導
00878本次配息0.51元。示意圖／聯合報系資料照
00878本次配息0.51元。示意圖／聯合報系資料照

逾120萬人被00878配息香醒！今（13）日全台最多人投資的國泰永續高股息（00878），一早發放破60億元的股息，百萬股民嗨領甜美的投資成果，紛紛在網路上秀出入帳通知。

法人表示，00878本次配息加碼至0.51元，在百萬受益人的基礎上，再吸引超過2.1萬人加入，共計126.9萬人參與本季領息。

由於00878配息金額持續攀升，今年第一季每單位配息0.4元，第二季則加碼至0.51元，年化配息率逾9%，雙創基金新高，合計發出61.8億元的股息，不僅讓既有股民緊抱不放、持續加碼，也讓新的投資人「聞香而來」。

截至6月13日，00878受益人高達129.7萬，與第二名中鋼的差距拉開至1.2萬人以上，穩坐全台最多人持有的投資標的。

此外，根據證交所公告5月定期定額戶數排行榜，國泰永續高股息（00878）持續霸榜，定期定額戶數飆破27萬戶創新高，較上月大增8千戶以上，保持連續39個月只增不減的神話。

00878國泰永續高股息 ETF 配息 高股息

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