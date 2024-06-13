00929帶起月月領息風潮！00934、00936股價成長可期、00940規模第2大

2023年6月，復華投信推出第一檔月配息ETF「復華台灣科技優息」（00929），接著月配息ETF如雨後春筍般出現，提供投資人更多的標的可以選擇。

莎莉整理了七檔月配息ETF標的，規模和指標都歡迎一起來研究看看。

復華台灣科技優息00929

追蹤指數：特選台灣科技優息 目前規模：2,189億 成立至今股價成長%：+33%

元大台灣價值高息00940

追蹤指數：台灣價值高息指數 目前規模：1,875億 成立至今股價成長%：+1.5%

統一台灣高息動能00939

追蹤指數：特選台灣高息動能指數 目前規模：589億 成立至今股價成長%：-2.9%

中信成長高股息00934

追蹤指數：台灣優選成長高股息指數 目前規模：98億 成立至今股價成長%：+29.5%

群益科技高息成長00946

追蹤指數：特選台灣科技高息成長指數 目前規模：71億 成立至今股價成長%：+4.3%

台新永續高息中小00936

追蹤指數：台灣永續高息中小型指數 目前規模：84億 成立至今股價成長%：+19.8%

野村趨勢動能高息00944

追蹤指數：台灣趨勢動能高股息指數 目前規模：28億 成立至今股價成長%：+0.4%

蠻值得關注的是00929、00936已開工配息，在股價成長上00929、00934、00936都有不錯的表現。

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