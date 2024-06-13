00929帶起月月領息風潮！00934、00936股價成長可期、00940規模第2大
2023年6月，復華投信推出第一檔月配息ETF「復華台灣科技優息」（00929），接著月配息ETF如雨後春筍般出現，提供投資人更多的標的可以選擇。
莎莉整理了七檔月配息ETF標的，規模和指標都歡迎一起來研究看看。
復華台灣科技優息00929
追蹤指數：特選台灣科技優息
目前規模：2,189億
成立至今股價成長%：+33%
元大台灣價值高息00940
追蹤指數：台灣價值高息指數
目前規模：1,875億
成立至今股價成長%：+1.5%
統一台灣高息動能00939
追蹤指數：特選台灣高息動能指數
目前規模：589億
成立至今股價成長%：-2.9%
中信成長高股息00934
追蹤指數：台灣優選成長高股息指數
目前規模：98億
成立至今股價成長%：+29.5%
群益科技高息成長00946
追蹤指數：特選台灣科技高息成長指數
目前規模：71億
成立至今股價成長%：+4.3%
台新永續高息中小00936
追蹤指數：台灣永續高息中小型指數
目前規模：84億
成立至今股價成長%：+19.8%
野村趨勢動能高息00944
追蹤指數：台灣趨勢動能高股息指數
目前規模：28億
成立至今股價成長%：+0.4%
蠻值得關注的是00929、00936已開工配息，在股價成長上00929、00934、00936都有不錯的表現。
◎本文內容已獲想退休的莎莉授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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