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00878、00919一開始買貴反而張數累積更快！ 專家：塞翁失馬 焉知非福

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股。示意圖。圖／聯合報系資料照片

一開始買貴，有助於股數累積

所謂：「塞翁失馬，焉知非福」，福禍難料，生活中的災難或幸運未必一如表面，難憑一時好壞論定，須拉長時間才能見真章。

某天，邊塞附近有戶養馬的人家，家中一匹名貴的馬忽然不見了，鄰居們紛紛前來安慰。父親卻不在意地說：「這沒什麼好難過的，怎知不會帶來什麼好運呢？」

過了幾個月，那匹走失的馬居然帶著另一匹胡人的駿馬回來，附近的人都前來道賀。然而父親說：「這也不必太高興，怎知不會是災禍的前兆呢？」

果然不久，兒子在騎馬時跌斷了腿，鄰人又趕來慰問。父親說：「腿跌斷了，怎知不是我們的福氣呢？」

一年後，胡人入侵，當地年輕人都被徵召入伍，大多不幸戰死，兒子正因瘸腿，反而保全了性命。

開頭買貴，股數累積起來其實更快

我們新買一檔個股或ETF，必定會經歷過一段不短的綠色未實現損失時期。若新標的在高點時買進，綠色的未實現損失%數便會更多、維持時間更長，成為大眾常譏笑的賺股利賠價差的韭菜。

不過，有時正因為帳面上大筆的未實現損失，反而更容易激起買股的慾望，因為每一筆買進都能拉低自己的持有均價。

以00878、00919為例

以00878為例，小車自2022年2月開始買，當時價格是19.43元，買進後價格一路下修，我面對越來越低的股價，買進的腳步卻更加積極，因為每筆交易都能拉低持有均價。每月除了固定投入的錢，也會一天到晚想辦法擠出錢來買，而我的持有均價也在不斷分批攤平下，逐步修正到約17元。

後來到了2023年7月，高股息AI相關成分股起漲，帶動00878突破20元大關。之後買進腳步反而放慢了，且每次買進時還要經歷一番克制買貴的掙扎，才能繼續累積股數。

另一方面，自2024年3月決定開始買進的00919，我在26元點多時買進了不少張，而該檔ETF填息後價格一路走低，甚至跌至23.67元，於是只好一路往下加碼零股，試圖攤平均價，總算在這幾日脫離綠色未實現損失。仔細一看，自己投進00919的總金額竟默默超過了00878，果然是持有均價高時的買起來特別不手軟。

因此，只要標的ok，一開始買貴，看似不幸，反而更容易持續買進拉低均價，張數累積起來相對快些，也是「塞翁失馬，焉知非福」。

圖：終於買到漲的00919
圖：終於買到漲的00919

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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