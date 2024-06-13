台股月配 ETF 掀熱戰

ETF吹起月配風，今年上半年迄今已有五檔台股月配ETF掛牌，當中野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長、統一台灣高息動能、元大台灣價值高息等四檔已掛牌超過一個月。觀察這四檔ETF，在上市滿月之際的股價表現和受益人成長幅度，均以群益科技高息成長表現最佳。

五檔月配台股ETF，除5月20日甫掛牌的兆豐電子高息等權外，其餘四檔為上市剛滿月的產品為野村趨勢動能高息、群益科技高息成長，以及較早掛牌的統一台灣高息動能、元大台灣價值高息。攤開這四檔月配台股ETF上市滿月概況，從滿月股價漲跌表現來看，群益科技高息成長是五檔中，唯一繳出正報酬的產品，累積漲幅3.8%，主要原因是同期間台股是由科技權值股領軍，帶動創新高。

今年掛牌月配台股ETF上市滿月表現

從受益人角度來看，這四檔月配台股ETF上市第一個月都持續吸引投資人布局，以上市滿月之際的總受益人數來看，元大台灣價值高息以超過99.8萬人奪冠，統一台灣高息動能則以近34.2萬人居次，而野村趨勢動能高息、群益科技高息成長雖然受益人數未若兩檔前輩多，但月增幅勝出，群益科技高息成長滿月受益人數近6.08萬人，一個月增加117.7%，野村趨勢動能高息則為近2.36萬人，月增84.3%，可見市場對於兩檔新產品的認可度與持有信心明顯提升。

市場法人表示，台股近期在Computex、Apple WWDC等議題與AI前景看俏等支持下，表現強勢，展望下半年，鑑於科技產業持續處於復甦周期，加上AI熱潮持續發酵，AI PC及周邊傳輸介面發展如火如荼、記憶體迭代更新需求，以及消費性電子新品旺季等，台灣因科技產業鏈完整，且在全球AI科技主流趨勢中扮演重要角色，後市可期。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，野村趨勢動能高息ETF所追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」採用綜合雙指標，除「股利指標」掌握高股息股票外，也加入台灣罕見但在國外廣被採用的「動能指標」納入強勢股，「資本利得＋高股息」兩者並重，透過成分股篩選機制的有感升級，為投資人打造動能成長、股息收益並行兼顧的投資利器。野村趨勢動能高息ETF是一檔進可攻退可守的強勢高息ETF，長期而言，可望轉化為亮眼的總報酬表現，更是追求成長與存股目標的好選擇，適合中長期投資人或存股族買進並持有。