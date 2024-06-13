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聯準會利率連七凍 官員預期今年僅會降息一次

十檔含「蘋」ETF 股價創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
十檔收盤價創高的含蘋ETF
十檔收盤價創高的含蘋ETF

蘋果在全球開發者大會（WWDC）發表最新AI系統，並宣布與OpenAI合作，讓新版Siri結合ChatGPT，激勵股價創下新高並重回全球市值第二大公司，帶動統一FANG+、國泰北美科技等ETF飄果香，昨（12日）共十檔含「蘋」ETF同步創新高。

WWDC發布眾人期待已久的AI策略，獲得華爾街分析師好評。據外電報導，超過13名分析師在WWDC後調高蘋果目標價，帶動蘋果11日股價大漲7.26%至207.15元，創歷史新高，市值一口氣大增2,150億美元，超車輝達重回全球市值第二大位置，同步推動S&P500指數和那指續創新高紀錄，也帶動相關ETF股價衝高。

觀察ETF持股情形，截至6月11日，盤面共有13檔海外股票ETF持有蘋果，比重介於0.44%至16.6%不等，其中，國泰全球品牌50、復華S&P500成長和統一FANG+三檔占比在一成以上，分別為16.6%、11.4%、10.5%果香味最濃。

在持有蘋果的ETF中，昨日計有十檔收盤價同創新高，以今年以來含息價格漲幅來看，統一FANG+、國泰北美科技、復華S&P500成長、永豐美國科技、台新全球AI和富邦NASDAQ漲幅都在兩成之上。

台新全球AI經理人黃鈺民表示，美國科技巨擘蘋果公司推出AI新功能，希望刺激智慧型手機iPhone新需求，激勵蘋果股價創新高，也帶動美國科技股大漲。

國泰北美科技經理人林淑娟表示，前三大持股為輝達、蘋果和微軟，這三檔科技龍頭正是美股前三大市值的公司，更是AI人工智慧的領導企業，包辦AI晶片、AI軟體、AI硬體，因此不論排名如何變化，ETF都能掌握利多。

投資專家分析，AI快速成長，使近年股市主軸仍將以科技股最具表現機會。聯準會貨幣政策朝向寬鬆，資金面利多有望提升科技股評價空間，使股市後市表現不淡。若擔心科技股股價漲至相對高檔，投資人也可以透過分批進場科技股ETF，在分散風險的同時，也能參與科技趨勢的高速成長。

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高股息ETF的熱潮似乎還是很熱，最近受邀的Podcast或是YT節目約訪，有的還指定談高股息ETF，因為節目單位指定聊的題目，我整理了高股息ETF的選擇原則與迷思，也很適合分享給大家。

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